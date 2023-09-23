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"Зруйнувала шоу": прихильники "Американської історії жахів" розкритикували гру Кім Кардаш'ян

23 вересня 2023 14:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Зруйнувала шоу": прихильники "Американської історії жахів" розкритикували гру Кім Кардаш'ян
Зірка реаліті-шоу Кім Кардраш'ян. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторська гра Кім Кардашьян у новому сезоні серіалу "Американська історія жахів" була розкритикована фанатами проєкту. 42-річна зірка реаліті-шоу грає зухвалу публіцистку на ім’я Шівон Корбін.

Про це пише Daily Mail.

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Неоднозначні відгуки на гру Кім

Деякі шанувальники "Американської історії жахів" не були вражені акторською майстерністю Кім, про це вони повідомили у соціальних мережах.

Відгуки на гру Кім Кардаш'ян в "Американській історії жахів". Фото: Twitter
Відгуки на гру Кім Кардаш'ян в "Американській історії жахів". Фото: Twitter
Відгуки на гру Кім Кардаш'ян в "Американській історії жахів". Фото: Twitter

"Кім погано грає. Чому вона на цьому? Зіпсувала для мене серіал".

"Кім К — об’єктивно жахлива актриса".

"Кім Кардаш’ян справді зіпсувала мені шоу, тепер я навіть не хочу це дивитися", — коментують глядачі.

Серед глядачів все-аки знайшлись ті, кому сподоалась гра Кім і вони похвалили її за роботу.

12-й сезон серіалу називається "Delicate" і заснований на новому романі Даніель Валентайн під назвою "Delicate Condition".

 

У заяві шоуранерів йдеться про те, що Кім є однією з найбільших і найяскравіших телезірок у світі, тож її раді вітати в сім’ї серіалу і спеціально для неї написали "веселу, стильну та надзвичайно жахливу роль".

Фільмографія Кім

Інші її роботи включають картину "Суперзірка" 2007 року та фільм-пародію 2008 року "Дуже страшне кіно".

У 2021 році Кім також була ведучою в Saturday Night Live, що призвело до стосунків з Пітом Девідсоном майже на рік. Кім також спробувала свої сили в музичній індустрії з піснею Jam (Turn it Up) у 2012 році. Кім керує дуже успішним брендом білизни, одягу для відпочинку та сну SKIMS, який вона заснувала в 2019 році. Вона також заснувала SKKN by Kim, бренд догляду за шкірою.

Раніше Кім Кардаш'ян розповіла, що їй соромно за відверті фото нової дружини Каньє Веста.

Нагадаємо, байопік "Оппенгеймер" побив рекорд "Богемної рапсодії".

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