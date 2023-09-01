Целебный трек: Макс Барских представил новую песню из украиноязычного альбома

Исцеляющий трек: Макс Барских представил новую песню из украиноязычного альбома
1 сентября состоялась премьера четвертого сингла Макса Барских "Не плачь". Трек войдет в восьмую пластинку певца.
Об этом стало известно из соцсетей артиста.
Новый украиноязычный хит от Барских
Предыдущие релизы Барских "Тумани", "Береги", "Ритми" уже около месяца удерживают позиции в главном чартах и YouTube. Поклонники оценили новый трек артиста и назвали его "исцеляющим" и очень "своевременным".
"Иногда в отношениях мы ходим по кругу. Иногда это вызывает много боли и стоит нам очень дорого, потому что мы теряем время. Я всегда стараюсь прислушиваться к ощущениям и не оставаться там, где нет настоящих чувств. Эту песню я посвящаю всем своим подругам и друзьям. Пусть она помогает делать правильный выбор и ставить себя на первое место", — комментирует работу певец.
Для создания этого альбома Барских отложил написание своей англоязычной пластинки.
"Это решение я принял во время тура по городам Украины. Я почувствовал, насколько сильно мой зритель нуждается в настоящей танцевальной музыке, под которую можно как лечить раны, так и выпустить пар, сбросить стресс и боль. Меня очень радуют успехи первых релизов, но я уверен, что это только начало...Главные хиты выйдут в день открытия альбома ""Зорепад" уже 8 сентября", — сказал артист.
Напомним, Барских, Оля Полякова и ALEKSEEV выступили на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в поддержку Украины в Юрмале (Латвия).
Ранее стало известно, что Макс Барских выпустит первый полностью украиноязычный альбом.