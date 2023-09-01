Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Исцеляющий трек: Макс Барских представил новую песню из украиноязычного альбома arrow

Исцеляющий трек: Макс Барских представил новую песню из украиноязычного альбома

1 сентября 2023 11:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Целебный трек: Макс Барских представил новую песню из украиноязычного альбома
Певец Максы Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

1 сентября состоялась премьера четвертого сингла Макса Барских "Не плачь". Трек войдет в восьмую пластинку певца.

Об этом стало известно из соцсетей артиста.

Читайте также:

Новый украиноязычный хит от Барских

Предыдущие релизы Барских "Тумани", "Береги", "Ритми" уже около месяца удерживают позиции в главном чартах и YouTube. Поклонники оценили новый трек артиста и назвали его "исцеляющим" и очень "своевременным".

 

"Иногда в отношениях мы ходим по кругу. Иногда это вызывает много боли и стоит нам очень дорого, потому что мы теряем время. Я всегда стараюсь прислушиваться к ощущениям и не оставаться там, где нет настоящих чувств. Эту песню я посвящаю всем своим подругам и друзьям. Пусть она помогает делать правильный выбор и ставить себя на первое место", — комментирует работу певец.

Для создания этого альбома Барских отложил написание своей англоязычной пластинки.

"Это решение я принял во время тура по городам Украины. Я почувствовал, насколько сильно мой зритель нуждается в настоящей танцевальной музыке, под которую можно как лечить раны, так и выпустить пар, сбросить стресс и боль. Меня очень радуют успехи первых релизов, но я уверен, что это только начало...Главные хиты выйдут в день открытия альбома ""Зорепад" уже 8 сентября", — сказал артист.

Напомним, Барских, Оля Полякова и ALEKSEEV выступили на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в поддержку Украины в Юрмале (Латвия).

Ранее стало известно, что Макс Барских выпустит первый полностью украиноязычный альбом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Политическое будущее Притулы: пойдет в Раду или снова будет бороться за кресло мэра Киева

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз