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Соблазнительная жена Джастина Бибера украсила обложку Vogue

29 июля 2023 11:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Соблазнительная жена Джастина Бибера украсила обложку Vogue
Гейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена Джастина Бибера, Хейли, приняла участие в стильной фотосессии. Звезда украсила сентябрьскую обложку глянца.

Красотка снялась для Vogue Japan.

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Стильная Хейли

Хейли Бибер позировала для Vogue в топе кремового цвета, дополнив его черными брюками. На другом фото 26-летняя красавица примерила коричневые перчатки и большой золотой браслет, а также серьги-капли. Дополнила модель образ макияжем смоки-айз. Из украшений звезда выбрала марки Saint Laurent и Tiffany.

Ранее Хейли спросили о том, как она относится к тому, что имеет талант задавать тренды и модные стили.

 

Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

"Я считаю любое влияние, которое я могу оказать на кого-то, мне льстит. Каждый раз, когда кто-то подходит ко мне и говорит: "Я все время смотрю на твой стиль, и мне он нравится. Меня он очень вдохновляет". Я все еще нервничаю. Это лучшая часть творчества для меня. Я даже не могу поверить, что люди хотят смотреть на то, что я делаю, и что они вдохновляются этим. Я так благодарна за это. Я думаю, что это действительно круто и удивительно. И я чувствую, что я в этом вместе с ними", — сказала она.

Недавно Хейли Бибер рассказала, что мечтает стать матерью. Но 26-летняя жена певца Джастина Бибера никак не может решиться на это.

Напомним, дизайнер Андре Тан разобрал четыре образа американской модели и блогера Хейли Бибер.

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