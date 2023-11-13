Соблазнительная модель из Луцка обнажилась для обложки Playboy
Модель Соломия Маевская стала звездой новой обложки немецкого журнала для мужчин. Девушка снялась в фотосессии Playboy в стиле "ню".
Об этом стало известно из Instagram Playboy.
Модель из Луцка покоряет Playboy
Соломия полностью разделась для фотосессии и примерила культовый образ "кролика", которым славится издание. Модель известна откровенными съемками и участием в рекламе белья.
"С днем рождения, Playboy! Наш новый выпуск отмечает 70-летие наших американских коллег — с 70 самыми красивыми звездами с 1953 по 2023 годы и нашей Мисс декабря 2023 года Соломией Маевской!" — говорится на странице издания.
Соломия Маевская известна не только фотосессиями откровенного характера, но и музыкальными экспериментами, девушка выкладывает в сеть ролики с каверами песен известных артистов.
Соломия родом из Украины. Родилась и выросла в городе Луцке. Соломия является одной из самых востребованных моделей белья в стране. Она также работает моделью для других товаров, таких как ювелирные изделия, одежда и линия обуви.
Среди других контрактов модели фотосессии для фитнес-клуба, тренажерного зала и СПА-комплекса, бренда одежды Andre Tan, обуви и аксессуаров Estro.
Соломия называет себя поющей моделью, она также талантливая певица и профессиональная гитаристка.
Об отношениях Соломии ничего не известно, девушка в социальных сетях делится только профессиональными фотосессиями и призывает поддерживать ВСУ.
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