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Соблазнительная модель из Луцка обнажилась для обложки Playboy

13 ноября 2023 16:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Соблазнительная модель из Луцка обнажилась для обложки Playboy
Модель Соломия Маевская Фото: instagram.com/playboygermany/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Соломия Маевская стала звездой новой обложки немецкого журнала для мужчин. Девушка снялась в фотосессии Playboy в стиле "ню".

Об этом стало известно из Instagram Playboy.

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Соломия полностью разделась для фотосессии и примерила культовый образ "кролика", которым славится издание. Модель известна откровенными съемками и участием в рекламе белья.

 

Модель Соломия Маевская Фото: instagram.com/playboygermany/
Модель Соломия Маевская
Фото: instagram.com/playboygermany/

 

Модель Соломия Маевская во время съемки Фото: instagram.com/playboygermany/
Модель Соломия Маевская во время съемки
Фото: instagram.com/playboygermany/

 

Модель Соломия Маевская во время съемки Фото: instagram.com/playboygermany/
Модель Соломия Маевская во время съемки
Фото: instagram.com/playboygermany/

 

Модель Соломия Маевская во время съемки Фото: instagram.com/playboygermany/
Модель Соломия Маевская во время съемки
Фото: instagram.com/playboygermany/

 

Модель Соломия Маевская во время съемки Фото: instagram.com/playboygermany/
Модель Соломия Маевская во время съемки
Фото: instagram.com/playboygermany/

 

Модель Соломия Маевская с командой мужского издания Фото: instagram.com/playboygermany/
Модель Соломия Маевская с командой мужского издания
Фото: instagram.com/playboygermany/

"С днем ​​рождения, Playboy! Наш новый выпуск отмечает 70-летие наших американских коллег — с 70 самыми красивыми звездами с 1953 по 2023 годы и нашей Мисс декабря 2023 года Соломией Маевской!" — говорится на странице издания.

Соломия Маевская известна не только фотосессиями откровенного характера, но и музыкальными экспериментами, девушка выкладывает в сеть ролики с каверами песен известных артистов.

 

 

Соломия родом из Украины. Родилась и выросла в городе Луцке. Соломия является одной из самых востребованных моделей белья в стране. Она также работает моделью для других товаров, таких как ювелирные изделия, одежда и линия обуви.

Среди других контрактов модели фотосессии для фитнес-клуба, тренажерного зала и СПА-комплекса, бренда одежды Andre Tan, обуви и аксессуаров Estro.

Соломия называет себя поющей моделью, она также талантливая певица и профессиональная гитаристка.

Об отношениях Соломии ничего не известно, девушка в социальных сетях делится только профессиональными фотосессиями и призывает поддерживать ВСУ.

Напомним, Злата Огневич в прозрачном корсете ошеломила откровенной фотосессией.

Ранее Ники Минаж с маленьким сыном украсила страницы Vogue.

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