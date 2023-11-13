Зваблива модель з Луцька оголилась для обкладинки Playboy

Модель Соломія Маєвська Фото: instagram.com/playboygermany/

Модель Соломія Маєвська стала зіркою нової обкладинки німецького журналу для чоловіків. Дівчина знялась у фотосесії Playboy у стилі "ню".

Про це стало відомо з Instagram Playboy.

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Соломія повністю роздягнулась для фотосесії та приміряла культовий образ "кролика", яким славиться видання. Модель відома своїми відвертими зйомками та участю у рекламі білизни.

Модель Соломія Маєвська

Фото: instagram.com/playboygermany/

Модель Соломія Маєвська під час зйомки

Фото: instagram.com/playboygermany/

Модель Соломія Маєвська під час зйомки

Фото: instagram.com/playboygermany/

Модель Соломія Маєвська під час зйомки

Фото: instagram.com/playboygermany/

Модель Соломія Маєвська під час зйомки

Фото: instagram.com/playboygermany/

Модель Соломія Маєвська з командою чоловічого видання

Фото: instagram.com/playboygermany/

"З днем ​​народження, Playboy! Наш новий випуск відзначає 70-річчя наших американських колег — із 70 найкрасивішими зірками з 1953 по 2023 роки та нашою Міс грудня 2023 Соломія Маєвська!" — йдеться на сторінці видання.

Соломія Маєвська відома не тільки фотосесіями відвертого характеру, а й музичними експериментами, дівчина викладає у мережі ролики з каверами пісень відомих артистів.

Соломія родом з України. Народилася і виросла в місті Луцьку. Соломія є однією з найбільш затребуваних моделей білизни в країні. Вона також працює моделлю для реклами інших товарів, ювелірних виробів, одягу та ліній взуття.

Серед інших модельних угод моделі зйомки для фітнес-клубу, тренажерної зали і СПА-комплексу, бренду одягу Andre Tan, взуття й аксесуарів Estro.

Соломія називає себе співочою моделлю, вона також талановита співачка і професійна гітаристка.

Про стосунки Соломїї нічого не відомо, дівчина у соціальних мережах ділиться лише професійними фотосесіями і закликає підтримувати ЗСУ.

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