Звуки метро и акустика Софиевской площади: авторы уникального тревел-шоу записали саунд Киева

Съемочная группа музыкального тревел-шоу "Как звучит мир… Украина"

"Как звучит мир… Украина" — новое музыкальное тревел-шоу, авторами которого являются творческие супруги Синельниковых. В нем ведущий и композитор Евгений Филатов (The Maneken) ищет уникальные звуки украинских городов и регионов. В пятом эпизоде съемочная группа посетила Киев.

Новый выпуск доступен на YouTube канале "УкрЮтюбПроект".

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Авторам проекта Натали и Евгению Синельниковым вместе с ведущим и композитором Евгением Филатовым удалось собрать не только всем знакомые звуки, с которыми у многих ассоциируется столица, но и презентующие нашу страну музыкальному миру.

Для создания композиции Евгений Филатов объединил на первый взгляд несовместимые звуки города. Это и этнические мотивы уличных музыкантов, и электронная музыка киевских диджеев, и звуки достопримечательностей города. В результате их тандема вышел ритмичный трек, слушая который возникает ассоциативный ряд, связанный со знакомыми местами города.

"Киев — сердце нашей страны, в котором круглосуточно бурлит жизнь даже в условиях войны. Да знали ли вы, что можно услышать его сердцебиение, просто прижав руку, и почувствовать бит? В выпуске я раскрою где, это можно сделать. А также будет много других интересных мест и звуков, которые для кого-то станут напоминанием приятных моментов из жизни или мотивацией посетить столицу", — рассказал Евгений Филатов.

В выпуске один из сюжетов посвящен волонтерам, объединившимся для разборов последствий российских обстрелов.

Напомним, ранее мы писали, что в четвертом выпуске съемочная группа проекта "Как звучит мир… Украина" посетила Львов. А в третьем эпизоде в тревел-шоу звучали Карпаты.