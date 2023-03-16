Звуки метро та акустика Софійської площі: автори унікального тревел-шоу записали саунд Києва
"Як звучить світ… Україна" — нове музичне тревел-шоу, авторами якого є творче подружжя Синельникових. В ньому ведучий та композитор Євген Філатов (The Maneken) шукає унікальні звуки українських міст та регіонів. У п’ятому епізоді знімальна група завітала до Києва.
Новий випуск доступний на YouTube каналі "УкрЮтюбПроєкт".
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Деталі
Авторам проєкту Наталі та Євгену Синельниковим разом з ведучим та композитором Євгеном Філатовим вдалося зібрати не тільки всім знайомі звуки, з якими у багатьох асоціюється столиця, а й ті, що презентують нашу країну музичному світу.
Для створення композиції Євген Філатов поєднав, на перший погляд, несумісні звуки міста. Це й етнічні мотиви вуличних музикантів, й електронна музика київських діджеїв, і звуки пам’яток міста. В результаті їхнього тандему вийшов ритмічний трек, слухаючи який виникає асоціативний ряд, пов’язаний зі знайомими місцями міста.
"Київ — серце нашої країни, в якому цілодобово вирує життя навіть в умовах війни. Та чи знали ви, що можна почути його серцебиття, просто притиснувши руку, і відчути біт? У випуску я розкрию де, це можна зробити. А також буде багато інших цікавих місць та звуків, які для когось стануть нагадуванням приємних моментів з життя або мотивацією відвідати столицю", — розповів Євген Філатов.
У випуску один з сюжетів присвячений волонтерам, які об’єднались для розборів наслідків російських обстрілів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в четвертому випуску знімальна група проєкту "Як звучить світ… Україна" завітала до Львова. А в третьому епізоді в тревел-шоу лунали Карпати.