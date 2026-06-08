Найуніверсальніша сукня літа 2026: одна річ на всі випадки життя

Літня сукня, з якою можна створити багато стильних образів
Здається, мода вирішила, що мінімалізму з нас на сьогодні достатньо. Після довгих сезонів, коли ми звикали до максимально простих сліп-суконь, де ледь не єдиним акцентом були тонкі бретельки, подіуми знову заполонила розкіш. Цього сезону весна-літо 2026 головною зіркою стала сукня з драпіруванням.
Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.
Вікторія Бекхем ще декілька років тому почала гратися зі зборками на талії, а Джонатан Андерсон у Loewe показав, що драпірування може бути не просто декором, а основою всього виробу. Але зараз це вийшло на новий рівень.
Chanel зробили ставку на легкі хвилі, Elie Saab додали делікатних деталей, а Valentino взагалі перетворили сукні на справжні архітектурні шедеври.
Які сукні стали хітом сезону
Драпірування — це справжній магічний трюк для фігури. Правильно розташовані складки можуть візуально додати росту, приховати те, що хочеться приховати, або, навпаки, підкреслити силует там, де це потрібно.
Короткі моделі
Хто сказав, що драпірування — це тільки для вечірніх суконь в підлогу? Міні з цікавими зборками — чудовий варіант на кожен день. Гейлі Бібер, наприклад, обожнює такий формат, поєднуючи його зі звичайними мюлями на підборах. Просто і дуже стильно.
Довжина міді
Це, мабуть, найбільш збалансований варіант. Зборки в зоні талії чи живота додають якоїсь особливої вишуканості. Ідеально під босоніжки.
Відкриті плечі
Обирайте бежеві, вершкові або класичні чорні моделі зі складним кроєм — все це має максимально розкішний вигляд.
Для прихильниць закритого стилю
Якщо ви не фанатка відвертих вирізів, придивіться до закритих суконь з бавовняного попліну. Вони мають свіжий та стриманий вигляд завдяки тим самим драпірованим елементам.
Словом, це той випадок, коли мода нарешті стала на бік комфорту та жіночності одночасно. У сукні з драпіруванням ви отримуєте все це в одному флаконі.
Раніше ми писали про те, який колір в одязі є найактуальнішим цього літа за версією українського дизайнера Андре Тана. Він радить звернути на нього особливу увагу.
Також ми повідомляли, яка річ є універсальною на це літо, а це означає, що з нею можна створити десятки різних образів. Трендова спідниця в різних варіантах.