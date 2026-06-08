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Головна Гламур Літня сукня, з якою можна створити багато стильних образів

Літня сукня, з якою можна створити багато стильних образів

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 17:07
Найуніверсальніша сукня літа 2026: одна річ на всі випадки життя
Дівчина в гарній сукні. Фото: magnific

Здається, мода вирішила, що мінімалізму з нас на сьогодні достатньо. Після довгих сезонів, коли ми звикали до максимально простих сліп-суконь, де ледь не єдиним акцентом були тонкі бретельки, подіуми знову заполонила розкіш. Цього сезону весна-літо 2026 головною зіркою стала сукня з драпіруванням. 

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Вікторія Бекхем ще декілька років тому почала гратися зі зборками на талії, а Джонатан Андерсон у Loewe показав, що драпірування може бути не просто декором, а основою всього виробу. Але зараз це вийшло на новий рівень.

Chanel зробили ставку на легкі хвилі, Elie Saab додали делікатних деталей, а Valentino взагалі перетворили сукні на справжні архітектурні шедеври.

Які сукні стали хітом сезону

Драпірування — це справжній магічний трюк для фігури. Правильно розташовані складки можуть візуально додати росту, приховати те, що хочеться приховати, або, навпаки, підкреслити силует там, де це потрібно. 

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Короткі моделі

Хто сказав, що драпірування — це тільки для вечірніх суконь в підлогу? Міні з цікавими зборками — чудовий варіант на кожен день. Гейлі Бібер, наприклад, обожнює такий формат, поєднуючи його зі звичайними мюлями на підборах. Просто і дуже стильно.

Мінісукня з цікавими зборками
Гейлі Бібер в сукні. Фото з Vogue

Довжина міді

Це, мабуть, найбільш збалансований варіант. Зборки в зоні талії чи живота додають якоїсь особливої вишуканості. Ідеально під босоніжки.

Сукня в цій довжині завжди має вишуканий вигляд
Ефектна сукня. Фото з Vogue

Відкриті плечі

Обирайте бежеві, вершкові або класичні чорні моделі зі складним кроєм — все це має максимально розкішний вигляд.

Для особливої події сукня з відкритими плечами
У сукні відкриті плечі. Фото з Vogue

Для прихильниць закритого стилю

Якщо ви не фанатка відвертих вирізів, придивіться до закритих суконь з бавовняного попліну. Вони мають свіжий та стриманий вигляд завдяки тим самим драпірованим елементам.

Біла сукня з бавовни
Біла сукня. Фото з Vogue

Словом, це той випадок, коли мода нарешті стала на бік комфорту та жіночності одночасно. У сукні з драпіруванням ви отримуєте все це в одному флаконі.

Раніше ми писали про те, який колір в одязі є найактуальнішим цього літа за версією українського дизайнера Андре Тана. Він радить звернути на нього особливу увагу.

Також ми повідомляли, яка річ є універсальною на це літо, а це означає, що з нею можна створити десятки різних образів. Трендова спідниця в різних варіантах.

літо сукня трендові образи
Юлія Радар - Редактор
Автор:
Юлія Радар
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