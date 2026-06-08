Найуніверсальніша сукня літа 2026: одна річ на всі випадки життя

Дівчина в гарній сукні. Фото: magnific

Здається, мода вирішила, що мінімалізму з нас на сьогодні достатньо. Після довгих сезонів, коли ми звикали до максимально простих сліп-суконь, де ледь не єдиним акцентом були тонкі бретельки, подіуми знову заполонила розкіш. Цього сезону весна-літо 2026 головною зіркою стала сукня з драпіруванням.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Вікторія Бекхем ще декілька років тому почала гратися зі зборками на талії, а Джонатан Андерсон у Loewe показав, що драпірування може бути не просто декором, а основою всього виробу. Але зараз це вийшло на новий рівень.

Chanel зробили ставку на легкі хвилі, Elie Saab додали делікатних деталей, а Valentino взагалі перетворили сукні на справжні архітектурні шедеври.

Які сукні стали хітом сезону

Драпірування — це справжній магічний трюк для фігури. Правильно розташовані складки можуть візуально додати росту, приховати те, що хочеться приховати, або, навпаки, підкреслити силует там, де це потрібно.

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Короткі моделі

Хто сказав, що драпірування — це тільки для вечірніх суконь в підлогу? Міні з цікавими зборками — чудовий варіант на кожен день. Гейлі Бібер, наприклад, обожнює такий формат, поєднуючи його зі звичайними мюлями на підборах. Просто і дуже стильно.

Гейлі Бібер в сукні. Фото з Vogue

Довжина міді

Це, мабуть, найбільш збалансований варіант. Зборки в зоні талії чи живота додають якоїсь особливої вишуканості. Ідеально під босоніжки.

Ефектна сукня. Фото з Vogue

Відкриті плечі

Обирайте бежеві, вершкові або класичні чорні моделі зі складним кроєм — все це має максимально розкішний вигляд.

У сукні відкриті плечі. Фото з Vogue

Для прихильниць закритого стилю

Якщо ви не фанатка відвертих вирізів, придивіться до закритих суконь з бавовняного попліну. Вони мають свіжий та стриманий вигляд завдяки тим самим драпірованим елементам.

Біла сукня. Фото з Vogue

Словом, це той випадок, коли мода нарешті стала на бік комфорту та жіночності одночасно. У сукні з драпіруванням ви отримуєте все це в одному флаконі.

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