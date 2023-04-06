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Сцена зомби-поцелуя из сериала The Last of Us номинирована на премию MTV Movie&TV

6 апреля 2023 19:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кадр из сериала "Одни из нас" (The Last of Us)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В прошлом месяце создатели сериал "Одни из нас", основанный на видеоигре 2013 года The Last of Us, презентовали финальный эпизод первого сезона. Несмотря на то, что показ был одновременно с прямой трансляцией премии "Оскар-2023", популярному шоу удалось установить новый рекорд по просмотрам. А теперь сериал претендует на одну из самых престижных наград.

Об этом сообщается на сайте телеканала MTV.

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Организаторы церемонии вручения наград MTV Movie&TV Awards номинировали сериал "Одни из нас" (The Last of Us) в категории "Лучший поцелуй". Далее будет спойлер для тех, кто не смотрел второй эпизод.

Номинацию получили Анна Торв, сыгравшая Тесс и Филипп Пражу, которому досталась роль одного из зараженных. В конце второго эпизода Тесс прикрывала уход Джоэла и Элли, оставшись наедине с инфицированными. К ней подошел один из них, у которого гриб кордицепс пророс во рту. Чтобы заразить ее, он поцеловал героиню в губы.

За победу эта сцена сразится с всемирно известными музыкантами: Селеной Гомес и Гарри Стайлсом. Последний снялся в гей-драме "Мой полицейский" с Дэвидом Доусоном.

Также The Last of Us номинирована в категориях "Лучший сериал", "Лучший герой", "Прорыв года" и "Лучший дуэт".

Напомним, ранее мы писали, что стриминговая платформа Netflix покажет популярный украинский сериал о казаках. Также мы рассказывали, что канал HBO работает еще над одним приквелом "Игры престолов".

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