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Соседи Украины на конкурсе "Евровидение-2023": кто представляет Румынию

3 мая 2023 06:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Соседи Украины на конкурсе "Евровидение-2023": кто представляет Румынию
Румыния на конкурсе "Евровидение". Фото: eurovisionworld.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В ходе второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023", который пройдет 11 мая, Украина может голосовать за артистов. В это время под номером три выйдет румынский певец Теодор Андрей. Один из самых молодых участников этого "Евровидения" исполнит песню DGT (Off and On).

Новини.LIVE подробнее расскажет о представителе Румынии на нынешнем "Евровидении" и пути этой страны на конкурсе.

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О Теодоре Андрее

Молодой парень победил на Нацотборе в Бухаресте, прошедшем в прямом эфире в начале февраля. Ему удалось обойти 11 претендентов.

Теодор Андрей прославился участием в 2017 году в шоу талантов Vocea Romaniei Junior ("Голос Румынии. Дети"), румынской версии The Voice Kids, где он дошел до полуфинала. В 2020 году он принял участие в местной версии The X Factor, где остановился на буткемпах. Его дебютный альбом Fragil вышел в прошлом году.

Прогнозы на победу

Букмекерские конторы не ставят на победу Теодора. Более того, согласно прогнозам, у парня нет шансов на выход в финал. Среди всех 37 конкурсантов 18-летний румын занимает последнее место. У Теодора коэффициент составляет 501. В то время как у украинской группы TVORCHI он 11 (третье место), а у фаворитки Loreen из Швеции 1.62.

Прогнозы букмекеров на победу Теодора Андрея на конкурсе "Евровидение-2023". Скришот: eurovisionworld.com

Румыния на "Евровидении"

Страна дебютировали на конкурсе в 1994 году. Тогда в Ирландии певец Дан Биттман занял 21 место из 25. После такого результата страна делала перерывы и полноценно вернулась на "Евровидение" в 2002 году.

Румыния трижды попадала в Топ-5. Лучшими результатами остаются "бронзы" представителей 2005 и 2010 годов.

В 2016 году Румыния была дисквалифицирована с конкурса за неуплату долгов перед Европейским вещательным союзом. Начиная с 2018 года, стране удалось лишь раз квалифицироваться в финал.

Несмотря на неутешительные прогнозы букмекеров, у молодого Теодора Андрея есть все шансы улучшить результаты Румынии на "Евровидении".

Напомним, ранее мы писали, что певица Злата Огневич стала спикером Украины на "Евровидении-2023". Также мы рассказывали, кто будет представлять Молдову и Польшу на "Евровидении-2023".

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