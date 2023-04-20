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"Сумерки" возвращаются: авторы фильма объявили о перезапуске истории и анонсировали съемки сериала

20 апреля 2023 12:27
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
"Сумерки" возвращаются: авторы фильма объявили о перезапуске истории и анонсировали съемки сериала
Кадр из фильма "Сумерки. Сага: Затмение". Фото: Summit Entertainment
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

После громкой новости о создании сериальной версии "Гарри Поттера", стало известно, что продолжение получит еще одна культовая история.

Серия книг Стефани Майер "Сумерки" будет перезапущена в формате сериала, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Новость о том, что история получит продолжение, вызвала много эмоций со стороны поклонников. С одной стороны, они радуются, что над сценарием снова будет работать Стефани Майер, а с другой — расстроены, ведь понятно, что ни Кристен Стюарт, ни Роберт Паттинсон не будут принимать участие в съемках.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт в образах Эдварда Каллена и Белли Свон. Фото: Planet Photos/Global Look Press

Известно, что к написанию сценария присоединится Шинейд Дейли, работавшая над телесериалами "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" и "Холистическое детективное агентство Дирка Джентли".

Пока остается в тайне, кто именно воплотит культовые образы героев и как долго нам придется ждать выхода сериала. Будем надеяться, что авторам проекта удастся нас приятно удивить.

Ранее мы писали о новой адаптации произведения Стивена Кинга и рассказывали подробности съемок второй части фильма "Джокер".

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