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Тина Кароль показала закулисье концертов военного времени

9 октября 2023 11:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тина Кароль показала закулисье концертов военного времени
Певица Тина Кароль. Фото: менеджмент артистки
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Тина Кароль представила документальный мини-фильм "One Nation Under Love" о закулисье концертов военного времени. В фильме рассказывается, как музыка способна объединять людей в трудные времена, быть опорой и оплотом надежды.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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Жизнь продолжается

Фильм обращается к зарубежному зрителю, чтобы привлечь его внимание к украинским реалиям и культуре в Украине и как война глобально влияет на смыслы и ценности.

 

"Этот концерт не о слезах и отчаянии. Этот концерт о жизни и уважении, о вере, силе духа, и характере. Этот концерт, конечно, проходит в военное время. Сложно потому, что ты не спишь по ночам, сирены, тревоги. Все на нервах, боимся, что делать, когда есть угроза атаки. В то же время ты видишь, как жизнь продолжается и люди смело держатся крепко", — говорит Тина Кароль.

В документальный фильм вошли кадры из концертного зала Чернигова, разрушенного через два дня после концерта во время ракетного удара вражеской России.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

"Была очень сложная ночь с сиренами…Открыли ленту новостей, увидели ракетный удар по Чернигову…Центр города, где мы только что были. И я шла в театр пешком, потому что я люблю перед выступлением прогуливаться к площадкам пешком, люблю смотреть на город, вдохновляться…Еще позавчера я рассматривала, как люди фотографируются в парке, и именно в этот парк прилетела ракета", — рассказывает Тина.

Аншлаги сменяются жуткими кадрами из бомбоубежищ, за кулисами особенно заметно, как нервы натянуты до предела.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

"Сегодня 16 бортов взлетает. Эти...Нет, они не уроды, это страна 404. Я скажу одно: пусть ненависть нас объединяет, и это нормально! Слава Украине! Слава героям!", — говорит Тина со сцены в фильме.

В сети положительно восприняли фильм, пользователи пишут о его социальном подтексте: "Учит быть вместе несмотря ни на что", "Символ несокрушимости", "Острое, крайне правдивое кино о силе духа и характере несокрушимого народа".

Композитор Дайан Уоррен подала песню "One Nation Under Love" на номинацию Social Changes премии Grammy.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

"Очень сложное время, держимся друг за друга и за каждую светлую эмоцию, как за соломинку. Я не "толстокожая". Болит за всех, держаться сложно, я скажу как есть. Сложно, но держимся. Сегодня получился маленький бекстейдж, такой важный. Я никогда не считала, что закулисье нужно демонстрировать. Это моя работа делать все на высшем уровне, это никогда не было для меня чем-то важным. Но сейчас все остальное. Этот фильм создан, чтобы видел и был сердцем с нами зритель, который не знает о нас много. Он живет своей размеренной жизнью и где-то, в новостях, слышит Украина. Хочу показать нас такими, как есть — мужественными, сильными, дружелюбными и что нуждаемся в поддержке и защите. Сильно верю в каждого из нас. И мечтаю написать в дневнике о слезах счастья от нашей Победы. Все будет, Украина!", — написала Тина в соцсетях.

Ранее Тина Кароль устроила нежную фотосессию в центре Киева.

Напомним, Тина Кароль показала редкое фото взрослого сына.

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