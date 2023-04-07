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Вышел первый трейлер нового фильма об Индиане Джонсе с участием 80-летнего Форда

7 апреля 2023 19:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кадры из предыдущих фильмов об Индиане Джонсе. Фото: digitalspy.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На 76-м кинофестивале в Каннах (Франция), который стартует 16 мая, пройдет премьера не только первого за несколько лет фильма с американским актером Джонни Деппом. Гости фестиваля увидят и долгожданную пятую часть из франшизы "Индиана Джонс", главную роль в которой сыграл 80-летний Харрисон Форд.

Кинокомпания Lucasfilm опубликовала первый трейлер будущего фильма.

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Впервые в истории франшизы режиссером стал не Стивен Спилберг, а Джеймс Менголд, известный по фильмам "Логан" и "Переступить границу". Сложно поверить, но предыдущая четвертая часть об Индиане Джонсе, "Королевство хрустального черепа", вышла на экраны 15 лет назад.

События нового фильма происходят в 1969 году в разгар космической гонки. Главного героя беспокоит тот факт, что правительство США привлекло бывших нацистов, чтобы победить Советский Союз в соревновании за полет в космос. Между тем сотрудник NASA и бывший поклонник Гитлера, участвовавший в программе высадки на Луну, хочет сделать мир лучше — только так, как он считает нужным.

В этом ему будут помогать другие преданные нацисты, роли которых исполнили Томас Кречман ("Пианист", "Операция "Валькирия", "Мстители: Эра Альтрона") и Бойд Холбрук ("Нарко", "Песочный человек", "Логан"). В то же время на стороне Джонса будут его крестная дочь Хелена Шоу, а также персонажи Антонио Бандераса и Тоби Джонса.

В украинских кинотеатрах пятую часть приключений Индиана Джонса, которого сыграл 80-летний Харрисон Форд, можно увидеть с 29 июня.

Напомним, ранее мы писали, что сцена зомби-поцелуя из сериала The Last of Us номинирована на премию MTV Movie&TV. Также мы рассказывали, что стриминговая платформа Netflix покажет популярный украинский сериал о казаках.

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