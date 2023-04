Звезда "Отчаянных домохозяек" призналась о психологической травме из-за хейта поклонников

Постер сериала "Отчаянные домохозяйки". Фото: Andrew Eccles/ABC

Голливудская актриса Мэдисон Де Ла Гарза, сыгравшая дочь Габриэль (Ева Лонгория) в последних четырех сезонах сериала "Отчаянные домохозяйки", заявила, что во время съемок стала жертвой хейтеров из-за своего лишнего веса. Это привело к проблемам с ее питанием и психикой.

Об этом пишет издание The Blast со ссылкой на подкаст Heart of the Matter.

Читайте также:

Хейт со стороны поклонников

На момент начала съемок в одном из самых успешных американских сериалов Мэдисон было всего шесть лет. Актриса сыграла старшую дочь героини Евы Лонгории Хуаниту, которая на фоне матери-модели выглядела полной. Лишний вес ребенка стал одной из тем для шуток в течение нескольких сезонов "Отчаянных домохозяек", и все это время девочка подвергалась хейту со стороны поклонников шоу.

На фоне критики Мэдисон уже в семь лет морила себя голодом, что привело к расстройству пищевого поведения, психологическим проблемам и в дальнейшем к алкоголизму.

Мэдисон, младшая сводная сестра певицы Деми Ловато, по ночам читала комментарии на YouTube, причем ей приходилось прятаться от родителей с компьютером, поскольку ей не разрешалось пользоваться им "без присмотра".

"Я просто тратила безумное количество времени на чтение этих комментариев, и почти все они были просто ужасными. "Уродливая жирная корова, надеюсь, у тебя будет рак и ты умрешь, потому что ты очень толстая". Они имели в виду, чтобы я умерла из-за того, как я выгляжу. Это было просто ужасно. И это происходило, когда мне было семь-восемь лет", — призналась Де Ла Гарза.

Сцена из сериала "Отчаянные домохозяйки". Фото: mysanantonio.com

Из-за хейта девочка начала голодать. Родители звездного ребенка ни о чем не подозревали, потому что она старательно все прятала.

"Я выбрасывала еду, а им говорила, что съела. Плюс преимущественно все это происходило в школе, где родители не могли контролировать меня", — рассказала актриса.

Де Ла Гарза вспоминает, что Ева Лонгория замечала ее переживания на съемках шоу и пыталась всячески поддерживать, несмотря на то, что они никогда не открыто это не обсуждали.

"Весь прикол моего персонажа был в том, что Ева была этой худенькой красивой моделью, а ее дочь совсем наоборот. И поэтому она прекрасно понимала, что это повлияет на меня. Ева пыталась изо всех сил, чтобы я чувствовала себя красивой, особенной, и она помогала мне почувствовать себя членом семьи", — вспомнила Мэдисон.

Как сейчас живет актриса

Сейчас Мэдисон 21 год. Только в 2021-м она смогла преодолеть расстройство пищевого поведения, а восемь месяцев назад отказалась от алкоголя. После съемок и безумной популярности сериала "Отчаянные домохозяйки" Де Ла Гарза не смогла больше повторить успех своей героини, а в дальнейшем появлялась лишь в эпизодических ролях.

Де Ла Гарза учится на сценариста и режиссера. Она выпустила два телепроекта и, по ее словам, возможно вернется к актерской карьере позже.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменилась жизнь главных героинь сериала "Отчаянные домохозяйки" после безумного успеха. Также мы писали, что в возрасте 27 лет скончался звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки", голливудский актер Остин Мейджорс.