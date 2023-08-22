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38-летняя Даша Астафьева впервые призналась, почему у нее до сих пор нет детей

22 августа 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даша Астафьева объяснила, почему она еще не стала мамой – первое откровенное признание
Украинская певица Даша Астафьева на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева дала откровенное интервью, где она впервые призналась, почему у нее до сих пор нет детей. Известная исполнительница объяснила, почему в 38 лет она до сих пор не стала мамой, и призналась, что она думает о детях из детского дома.

Об этом Даша Астафьева откровенно рассказала во время интервью Славе Демину в YouTube.

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Почему до сих пор нет детей?

Украинская певица довольно откровенно рассказывает о своей личной жизни, в частности, о своем здоровье и вопросах материнства. Даша рассказала о том, как беременность зависит от возраста женщины, и объяснила, когда она хотела родить ребенка и когда он появляется у женщины.

Даша Астафьева на интервью у Славы Демина
Певица Даша Астафьева на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

"Дети, рожденные до 40 лет, они и легче рождаются, и меньше у них проблем со здоровьем. Я хотела родить ребенка еще в первых своих отношениях, я в каждых отношениях думала, что наверное это навсегда. Я верю, что ребенок появляется в определенном состоянии, и я почти уже в таком состоянии", — заявила Даша Астафьева.

Может еще родить?

Украинская артистка рассказала о том, может ли еще у нее появиться ребенок, учитывая ее возраст. Даша объясняет, что у нее много нервных ситуаций и напряжений, но что касается состояния здоровья, то с ним у певицы все хорошо.

"Есть вопросы к здоровью. У меня, оказалось, очень много всего от нервов, очень много напряжений и нервных состояний. У меня по здоровью все супер, все вообще класс, бери и рожай", — откровенно рассказала украинская певица и модель.

Усыновила бы ребенка?

Певица рассказала о собственном и не очень хорошем опыте, который касается детей из детского дома. Также Даша объяснила, усыновила бы она ребенка.

"Я об этом думала, но у меня всегда был очень плохой пример. Мои родные люди взяли двух детишек, и это очень плохо закончилось. В один момент они начали избивать детей, закончилось тем, что дети убежали от родителей. Меня это всегда пугало. У меня всегда под вопросом был этот момент", — также объясняет Даша Астафьева.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Даша Астафьева откровенно рассказала, как ее спасла любовь во время войны.

Ранее мы рассказывали о том, что известная артистка Даша Астафьева показала украинского воина, который вдохновляет.

Также мы сообщали, что певица, модель и актриса Даша Астафьева объявила о сборе на ВСУ.

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