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"А де ви були 1,5 роки?": Віталія Козловського звинуватили в піарі на війні

12 липня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Віталій Козловський показав своє навчання в лавах ЗСУ – кадри з місця
Український співак Віталій Козловський під час свого звернення в армії. Фото: instagram.com/p/CubvDYigOwG/?hl=ru
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український співак та заслужений артист України Віталій Козловський показав нове відео з лав ЗСУ. Популярний артист, який нещодавно отримав повістку та пішов служити в армію, показав кадри зі своїх навчань.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Віталія Козловського в соціальній мережі Instagram.

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Не так давно український співак отримав повістку, після чого йому збрили бороду та відправили до армії. Останнім часом він звідти показує різні фотографії та відеоролики. Так, наприклад, цього разу він показав відео зі своїх навчань в армії.

"Шануймося, українці! Бо нас обʼєднує одна велика МРІЯ", — написав Віталій Козловський.

Користувачі мережі та підписники одразу ж відреагували на нові кадри Віталія Козловського з його навчань в українській армії та розділилися в думках. Люди почали писати багато гарних слів, а деякі почали критикувати українського артиста.

  • Було дуже цікаво спостерігати за вашим творчим ростом! Але зараз ви ще більший приклад та натхнення для молодого покоління українців!
  • Це викликає повагу. Так виглядає справжній патріотизм. Нічого удаваного або фальшивого. Після всіх цих випробувань людина буде мати власний безцінний чоловічий досвід захисту країни, свого будинку, своєї сім'ї, своїх коханих людей. Захоплююся вашим вчинком Віталію. Вболіваю за вас
  • А де ви були півтора роки війни? Що зараз так піаритесь!
  • Ти ще не з**бався? Їдь в трасу концертну краще. А ролей назбираєш по Європі — привезеш ж*рти пацанам. А не якого х*я ти там сидиш
Коментарі зі сторінки Віталія Козловського
Коментарі зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Віталія Козловського
Коментарі зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Віталія Козловського
Коментарі зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Віталій Козловський показав, як йому збрили бороду в армії. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий виконавець Віталій Козловський показав, як він стріляє зі зброї. 

Також ми повідомляли про те, що український артист Віталій Козловський записав перше відео з лав ЗСУ. 

 

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