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"А где вы были 1,5 года?": Виталия Козловского обвинили в пиаре на войне

12 июля 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Виталий Козловский показал свое обучение в рядах ВСУ – кадры с места
Украинский певец Виталий Козловский во время своего обращения в армии. Фото: instagram.com/p/CubvDYigOwG/?hl=ru
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский певец и заслуженный артист Украины Виталий Козловский показал новое видео из ВСУ. Популярный артист, который недавно получил повестку и пошел служить в армию, показал кадры со своих учений.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Виталия Козловского в социальной сети Instagram.

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Недавно украинский певец получил повестку, после чего ему сбрили бороду и отправили в армию. В последнее время он оттуда показывает разные фотографии и видеоролики. Так, например, на этот раз он показал видео своих учений в армии.

"Почитаем, украинцы! Потому что нас объединяет одна большая МЕЧТА", — написал Виталий Козловский.

Пользователи сети и подписчики сразу же отреагировали на новые кадры Виталия Козловского касательно его учений в украинской армии и разделились в мыслях. Люди начали писать много хороших слов, а некоторые начали критиковать украинского артиста.

  • Было очень любопытно наблюдать за вашим творческим ростом! Но сейчас вы еще больше пример и вдохновение для молодого поколения украинцев!
  • Это вызывает уважение. Так выглядит подлинный патриотизм. Ничего притворного или фальшивого. После всех этих испытаний у человека будет собственный бесценный мужской опыт защиты страны, своего дома, своей семьи, своих любимых людей. Увлекаюсь вашим поступком Виталию. Болею за вас
  • А где вы были полтора года войны? Что сейчас так пиаритесь!
  • Ты еще не з**бался? Езжай в трассу концертную лучше. А ролей насобираешь по Европе — привезешь жр*ть пацанам. А не какого х*я ты там сидишь
Комментарии со страницы Виталия Козловского
Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Виталия Козловского
Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Виталия Козловского
Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Виталий Козловский показал, как ему сбрили бороду в армии.

Ранее мы рассказывали, что известный исполнитель Виталий Козловский показал, как он стреляет из оружия.

Также мы сообщали о том, что украинский артист Виталий Козловский записал первое видео из рядов ВСУ.

 

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