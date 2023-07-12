Виталий Козловский показал свое обучение в рядах ВСУ – кадры с места

Украинский певец Виталий Козловский во время своего обращения в армии. Фото: instagram.com/p/CubvDYigOwG/?hl=ru

Известный украинский певец и заслуженный артист Украины Виталий Козловский показал новое видео из ВСУ. Популярный артист, который недавно получил повестку и пошел служить в армию, показал кадры со своих учений.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Виталия Козловского в социальной сети Instagram.

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Недавно украинский певец получил повестку, после чего ему сбрили бороду и отправили в армию. В последнее время он оттуда показывает разные фотографии и видеоролики. Так, например, на этот раз он показал видео своих учений в армии.

"Почитаем, украинцы! Потому что нас объединяет одна большая МЕЧТА", — написал Виталий Козловский.

Пользователи сети и подписчики сразу же отреагировали на новые кадры Виталия Козловского касательно его учений в украинской армии и разделились в мыслях. Люди начали писать много хороших слов, а некоторые начали критиковать украинского артиста.

Было очень любопытно наблюдать за вашим творческим ростом! Но сейчас вы еще больше пример и вдохновение для молодого поколения украинцев!

Это вызывает уважение. Так выглядит подлинный патриотизм. Ничего притворного или фальшивого. После всех этих испытаний у человека будет собственный бесценный мужской опыт защиты страны, своего дома, своей семьи, своих любимых людей. Увлекаюсь вашим поступком Виталию. Болею за вас

А где вы были полтора года войны? Что сейчас так пиаритесь!

Ты еще не з**бался? Езжай в трассу концертную лучше. А ролей насобираешь по Европе — привезешь жр*ть пацанам. А не какого х*я ты там сидишь

Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Виталий Козловский показал, как ему сбрили бороду в армии.

Ранее мы рассказывали, что известный исполнитель Виталий Козловский показал, как он стреляет из оружия.

Также мы сообщали о том, что украинский артист Виталий Козловский записал первое видео из рядов ВСУ.