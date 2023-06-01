Маша Ефросинина высказалась о войне в Украине – ведущая вспомнила мирное прошлое

Украинская телеведущая Маша Ефросинина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина высказалась о войне в Украине. Популярная ведущая рассказала о том, как раньше украинцы подумать не могли о том, что в 21-м веке может быть война, и объяснила, как враг пытается сломать украинский народ, который несокрушим.

Соответствующую публикацию Маша Ефросинина разместила на своей странице в Instagram .

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""Оля, давай сходим куда–нибудь, вкусно поедим и поболтаем о девчонке, как когда–то, когда не было войны.." – прошу сегодня свою @olbalaban "Когда не было войны" – повторяет она, "Машаня, ну как мы все оказались в книгах о прошлом? Не могу даже произносить слово "война" – сразу слезы"… Прошлое. Каждый из нас, вспоминая его, вряд ли сразу думает о книгах о войне. Мы загадываем детство, первую любовь, дефициты, приключения, пьяного Деда Мороза на пороге квартиры Потому что то, что мы проходили на уроках истории и смотрели в кино, казалось чем–то, что тебя никогда не коснется…", – написала Маша Ефросинина.

Также украинская телеведущая заявила, что рада, что войну не видит ее папа и дедушка с бабушкой. По словам Маши Ефросининой, россияне пытаются сломать украинцев, но это им не удается и не удастся.

Украинская телеведущая Маша Эфросинина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

"А них…я – украинцы утром залились кофе, погладили одежду и пошли на работу – заспанные, хилые но с увеличившимся пожеланием нашим ВСУ скорее стереть всю вышкребскую гадость с наших земель. Украинцы задонатили, спросили друг друга нужна ли какая–то помощь, да пошли гулять по своим городам вечером, потому что погода классная, и сон будет крепче, потому что ему снова длиться всего несколько часов. Теперь наша страна пишет новые книги о войне. И мы в них главные герои!!", – также добавила ведущая.

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