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"З матушки в розпусницю": Маша Єфросиніна перетворилася на Олю Полякову?

26 травня 2023 16:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Маша Єфросиніна показала себе в напівголому вигляді – публіка не оцінила
Українська телеведуча Маша Єфросиніна під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Популярна українська телеведуча та суддя гумористичного шоу "Ліга сміху" Маша Єфросиніна поділилася новим постом. Телеведуча показала нове відео на честь свого дня народження, де вона постала у напівголому вигляді, та отримала багато критики від публіки.

Відповідні кадри Маша Єфросиніна розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"Друзі, дякую за привітання. Це щось неймовірно, скільки їх! Всім відповім!", – написала під своїм відео Маша Єфросиніна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Численні підписники української телеведучої вирішили не мовчати та почали висловлювати свою думку про нову публікацію Маші Єфросиніної. Люди стали писати багато коментарів під новим відеороликом відомої української ведучої.

"А Полякова на Машку як вліяє, з матушки в роспустниці", "Я б таке відео не виставляла під час війни !!! Слава Богу, що з її близьких і рідних ніхто не загинув. Але зараз не до таких показових відео ! Хочеш – танцюй, але не виставляти на показ", "Невже грошей бракує,що голу потрібно виставлчти?В своєму віці дуже гарно виглядаєте, але нащо голу показувати?", "Маша, я була в вас закохана ще з часів ваших ранкових шоу з Юрою Горбуновим! Це були найкращі ранки. І, коли ви розійшлись, я дуже сумувала. Але зараз я відкрила для себе "дорослих дівчат" і закохалась знову! Наснаги вам у вашому новому році, здоров'я і любові!", – написали люди під відео ведучої.

Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної
Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної
Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної
Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної
Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська ведуча Маша Єфросиніна осудила російського артиста Філіпа Кіркорова.

Раніше ми розповідали про те, що популярна телеведуча Маша Єфросиніна пояснила, чому вона не каже нічого про свою доньку.

Також ми повідомляли про те, що українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свою реакцію на "бавовну" в Криму.

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