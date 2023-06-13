Марлон Веянс потрапив у гучний скандал – актора вигнали з літака

Зірка фільму "Дуже страшне кіно" Марлон Веянс під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий американський актор, режисер, продюсер та сценарист Марлон Веянс розповів про скандал за його участю. Популярний актор розповів, що його зняли з рейсу через скандал, який він влаштував у літаку, та показав фото своїх сумок.

Відповідну фотографію Марлон Веянс розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Американський актор розгнівався через те, що йому зробили зауваження через багаж, який він намагався принести в літак. Йому сказали, що з такою кількістю сумок не можна сідати на літак, їх потрібно покласти до багажного відділення.

Американський актор Марлон Веянс під час свого виступу. Фото: instagram.com/p/CtME5_jrfIT/

Але Марлон Веянс подумав, що це є неповагою для нього, тому почав скандалити, після чого в нього хотіли оглянути багаж. Коли його забрали до поліції, там почали звинувачувати його в тому, що він порушив громадський порядок в літаку.

"Тим часом якийсь білий чувак пройшов з трьома сумками і летів рейсом. Агов, @united, що сталося з політикою "2 сумки"? Це було л*йно, і агент повинен отримати догану .... Ви. Знайте, що я злюся, коли починаю вживати сильні слова", — написав на своїй сторінці Марлон Веянс.

Актор заявив, що він хоче звернутися до суду, а також закликав своїх рідних та друзів не користуватися авіалініями United Airlines. Виявляється, через цей скандал американський актор не встиг на зустріч, яка була в нього з його шанувальниками, а також на виступ.

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