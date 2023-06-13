Марлон Уэйанс попал в громкий скандал – актера выгнали из самолета

Звезда фильма "Очень страшное кино" Марлон Уэйанс во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Марлон Уэйанс рассказал о скандале с его участием. Популярный актер рассказал, что его сняли с рейса из-за скандала, который он устроил в самолете, и показал фото своих сумок.

Соответствующую фотографию Марлон Уэйанс разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Американский актер рассердился из-за того, что ему сделали замечание из-за багажа, который он пытался принести в самолет. Ему сказали, что с таким количеством сумок нельзя садиться в самолет, их нужно положить в багажное отделение.

Американский актер Марлон Уэйанс во время своего выступления. Фото: instagram.com/p/CtME5_jrfIT/

Но Марлон Уэйанс подумал, что это неуважение к нему, поэтому начал скандалить, после чего у него хотели осмотреть багаж. Когда его забрали в полицию, там обвинили его в том, что он нарушил общественный порядок в самолете.

"Между тем какой-то белый чувак прошел с тремя сумками и летел на рейсе. Эй, @united, что случилось с политикой "2 сумки"? Это было только, и агент должен получить выговор .... Вы. Знайте, что я злюсь, когда начинаю употреблять сильные слова", — написал на своей странице Марлон Уэйанс.

Актер заявил, что хочет обратиться в суд, а также призвал своих родных и друзей не пользоваться авиалиниями United Airlines. Оказывается, из-за этого скандала американский актер не успел на встречу, которая была у него с его поклонниками, а также на выступление.

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