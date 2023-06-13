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Актера Марлона Уэйанса из-за скандала выгнали из самолета: "Это было д*рьмо*"

13 июня 2023 16:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Марлон Уэйанс попал в громкий скандал – актера выгнали из самолета
Звезда фильма "Очень страшное кино" Марлон Уэйанс во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Марлон Уэйанс рассказал о скандале с его участием. Популярный актер рассказал, что его сняли с рейса из-за скандала, который он устроил в самолете, и показал фото своих сумок.

Соответствующую фотографию Марлон Уэйанс разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Американский актер рассердился из-за того, что ему сделали замечание из-за багажа, который он пытался принести в самолет. Ему сказали, что с таким количеством сумок нельзя садиться в самолет, их нужно положить в багажное отделение.

Марлон Уэйонс
Американский актер Марлон Уэйанс во время своего выступления. Фото: instagram.com/p/CtME5_jrfIT/

Но Марлон Уэйанс подумал, что это неуважение к нему, поэтому начал скандалить, после чего у него хотели осмотреть багаж. Когда его забрали в полицию, там обвинили его в том, что он нарушил общественный порядок в самолете.

"Между тем какой-то белый чувак прошел с тремя сумками и летел на рейсе. Эй, @united, что случилось с политикой "2 сумки"? Это было только, и агент должен получить выговор .... Вы. Знайте, что я злюсь, когда начинаю употреблять сильные слова", — написал на своей странице Марлон Уэйанс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Marlon Wayans (@marlonwayans)

Актер заявил, что хочет обратиться в суд, а также призвал своих родных и друзей не пользоваться авиалиниями United Airlines. Оказывается, из-за этого скандала американский актер не успел на встречу, которая была у него с его поклонниками, а также на выступление.

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Ранее мы рассказывали о том, что британский актер Том Холланд заявил, что он берет паузу в актерской карьере.

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