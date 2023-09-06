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Актриса Даша Трегубова рассказала о собственных страхах: чего она боится

6 сентября 2023 12:44
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие страхи появились у актрисы Даши Трегубовой – откровенное признание
Ведущая и актриса Даша Трегубова во время прочтения стихов. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская ведущая и актриса, продюсер и режиссер Даша Трегубова дала откровенное интервью. Во время него известная телезвезда призналась, что у нее появился страх, и объяснила, что вызывает у нее слезы во время полномасштабной войны в Украине.

Откровенное интервью Даша Трегубова дала каналу "Информатор".

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Что вызывает слезы

Даша признается, что она всегда была очень сентиментальной, но сегодня она позволяет себе быть более эмоциональной перед окружающими. Она объяснила, что может расплакаться по любым причинам, которые касаются полномасштабной войны в Украине.

Актриса также рассказала, что она не может сдержать слез, когда видит, как российские войска уничтожают жилые дома украинцев. А когда она начинает плакать, с ней плачут и окружающие, ведь она делает это очень громко.

Даша Трегубова
Украинская ведущая Даша Трегубова во время прочтения стихов. Фото: скриншот с YouTube

"Я всегда была такая очень тонкослезная, из меня слезу легко выдавить, но сейчас я честно скажу, я документальное кино наше украинское смотреть спокойно не могу. Сижу и реально плачу, даже если в фильме нет трагических моментов. Я просто вижу разрушенные дома и понимаю, что не могу сдержаться, у меня просто льются слезы, а если я плачу, то со мной начинают плакать все окружающие, потому что я делаю это громко со всхлипами", — признается Даша Трегубова.

Чего боится

Украинская телеведущая заметила, что за последние полтора года у нее появился один страх. Причем, связан он не с обстрелами, а с водительским сиденьем в автомобилях. Она признается, что сейчас очень боится ехать сама за рулем на дальние расстояния.

Даша рассказала, как однажды в Италии с ней случилась неприятная ситуация, из-за которой она до сих пор боится сидеть за рулем.

Даша Трегубова
Актриса Даша Трегубова во время интервью в программе "Світське життя". Фото: скриншот с YouTube

"С того момента, когда вывозила ребенка за границу, тогда посетила много европейских городов и стран, что-то у меня сломалось и я стала очень бояться водить авто на дальние расстояния. По Киеву еще ездить могу, а поехать в другой город — нет. Это началось после Италии, там были неприятные моменты... Ехали рядом фуры и видели, что у меня украинские номера, и они специально меня пугали так, что я чуть не вылетала с трассы. Это было дважды. И сильно, наверно, так тогда напряглась и испугалась, что до сих пор боюсь", — вспомнила Даша Трегубова.

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