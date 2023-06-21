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Аліна Гросу перетворилася на справжню ляльку Барбі: фото

21 червня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Аліна Гросу розповіла про цікавий мультфільм – співачка поділилася враженнями
Українська співачка Аліна Гросу під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка Аліна Гросу розповіла про те, як вона відвідала кінотеатр. Популярна виконавиця розповіла про один добрий мультфільм та показала себе в образі ляльки Барбі.

Відповідну фотографію Аліна Гросу розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"Це перше, що взагалі я дивилась у кіно тут, і перше, що я дивилась без субтитрів, тільки англійською. Таке задоволення зрозуміти, що ти розвиваєшся, що продовжуєш щось вивчати, розумієш повністю чужу мову і неначе якісь рамки, які стримували твої можливості, падають", — написала Аліна Гросу.

Алина Гросу
Співачка Аліна Гросу на прогулянці в США. Фото: instagram.com/p/CrNezEguy2b/?hl=ru

Також молода українська співачка поділилася своїми враженнями від цього мультфільму. Дівчина заявила, що цей мультик є чудовим та добрим, а також має хороший сенс. Тому Аліна Гросу закликала українців показати цей мультфільм своїм дітям.

За словами української виконавиці, цей мультфільм здатний підняти настрій, що є дуже важливим в сьогоднішні реалії. Крім того, зачепила також Аліна Гросу й фільм про Барбі, який вона дуже хоче подивитися, коли він вийде.

"Якщо буде у вас можливість — покажіть його вашим діткам, щось має підіймати їм настрій, навіть, в цей час (він нагадує "Головоломку", "Душа", "Емодзі" і тому подібне). Думаю, що навіть, можна вже пошукати його в інтернеті:) P.s. Barbie також чекаю, поки що думки про нього неоднозначні", — також додала співачка.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська виконавиця Аліна Гросу розповіла, як вона знімала бюджетний кліп.

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