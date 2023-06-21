Алина Гросу рассказала об интересном мультфильме – певица поделилась впечатлениями

Украинская певица Алина Гросу во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица Алина Гросу рассказала о том, как она посетила кинотеатр. Популярная исполнительница рассказала об одном хорошем мультфильме и показала себя в образе куклы Барби.

Соответствующую фотографию Алина Гросу разместила на своей странице в Instagram.

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"Это первое, что вообще я смотрела в кино здесь, и первое, что я смотрела без субтитров, только на английском. Такое удовольствие понять, что ты развиваешься, что продолжаешь что-то учить, понимаешь полностью чужой язык и как будто какие-то рамки, сдерживавшие твои возможности, падают", — написала Алина Гросу.

Певица Алина Гросу на прогулке в США. Фото: instagram.com/p/CrNezEguy2b/?hl=ru

Также молодая украинская певица поделилась своими впечатлениями от этого мультфильма. Девушка заявила, что этот мультик отличный и добрый, а также имеет хороший смысл. По'тому Алина Гросу призвала украинцев показать этот мультфильм своим детям.

По словам украинской исполнительницы, этот мультфильм способен поднять настроение, что очень важно в сегодняшние реалии. Кроме того, затронула также Алина Гросу и фильм о Барби, который она очень хочет посмотреть, когда он выйдет.

"Если будет у вас возможность — покажите его вашим деткам, что-то должно поднимать им настроение даже в это время (он напоминает "Головоломку", "Душа", "Эмодзи" и тому подобное). Думаю, что даже можно уже поискать его в интернете:) P.s. Barbie также жду, пока мысли о нем неоднозначны", — также добавила певица.

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