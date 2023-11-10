Аліна Гросу потрапила у гучний скандал — йдеться про авторські права

Співачка Аліна Гросу на фотосесії. Фото: Instagram Аліни Гросу

Молода українська співачка Аліна Гросу розповіла скандальну історію, яка трапилася з нею декілька місяців тому. Популярна артистка згадала, як у автора її нової пісні під назвою "Батьки" українською мовою вкрали текст і аранжування.

Подробицями скандальної ситуації Аліна Гросу поділилася у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Українська виконавиця згадала, як після підписання контракту з композитором пісні "Батьки" її знайомий незаконно продав її іншій зірці. Виявляється, в Аліни був справжній договір на авторські права цієї пісні, а в іншого артиста — несправжній.

"Мені автор продав по-справжньому, а якийсь його знайомий надурив і його і одного виконавця. Продав йому цю пісню вдруге. Тобто в мене був справжній договір, а в іншого хлопчика — не справжній. Дякувати Богу, усе було улагоджено, хлопець, звичайно, ніяких образ на мене і на автора не тримав. Там проблема в іншій людині. Я сподіваюся, що всі покарані. Там інший артист з цими поганими людьми розбирався", — згадала Аліна Гросу.

Співачка Аліна Гросу в Stories. Фото: скриншот з Instagram

Також відома артистка розповіла, як до того, як вона купила в автора ще декілька нових пісень, він демонстрував їх популярному гурту. Але цей гурт не захотів придбати ці пісні, втім, згодом, все-таки, взяв ідеї з цих треків.

Аліна Гросу зазначила, що пісні, які були вкрадені, повинні вийти раніше, ніж будуть прем’єри її пісень. Але українська співачка вже сумнівається в тому, чи потрібно взагалі випускати ці треки.

Українська артистка Аліна Гросу в студії звукозапису. Фото: Instagram Аліни Гросу

Звинувачення Аліни Гросу в русизмі

Нещодавно українська співачка потрапила у гучний скандал через нову пісню під назвою "Я сумую". У соціальній мережі вона поділилася декількома рядками з цієї пісні, в якій звучить слово "місяць" російською мовою.

"Я сумую за тобою, як сонце за луною, як літо за весною, я — квітка, ти — бджола. Я сумую за тобою, як кішка за рукою, і влітку, і взимку сиджу біля вікна", — йдеться в пісні Аліни Гросу.

Аліна Гросу у відео під нову пісню "Сумую". Фото: скриншот з Instagram

Але підписники української співачки, почувши це, одразу ж обурилися, звинувативши її у русизмі. Один з фоловерів написав Аліні в direct стосовно слова "луна", на що артистка відповіла досить різко, пояснивши, чому воно так використовується.

Критика Аліни Гросу стосовно пісні "Сумую". Фото: скриншот з Instagram

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