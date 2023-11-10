Алина Гросу попала в громкий скандал — речь идет об авторских правах

Певица Алина Гросу на фотосессии. Фото: Instagram Алины Гросу

Молодая украинская певица Алина Гросу рассказала скандальную историю, которая случилась с ней несколько месяцев назад. Популярная артистка вспомнила, как у автора ее новой песни под названием "Батьки" на украинском языке украли текст и аранжировку.

Подробностями скандальной ситуации Алина Гросу поделилась в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Украинская исполнительница вспомнила, как после подписания контракта с композитором песни "Батьки" ее знакомый незаконно продал ее другой звезде. Оказывается, у Алины был настоящий договор на авторские права этой песни, а у другого артиста — ненастоящий.

"Мне автор продал по-настоящему, а какой-то его знакомый обманул и его и одного исполнителя. Продал ему эту песню во второй раз. То есть, у меня был настоящий договор, а у другого мальчика — не настоящий. Слава Богу, все было улажено, парень, конечно, никаких обид на меня и на автора не держал. Там проблема в другом человеке. Я надеюсь, что все наказаны. Там другой артист с этими плохими людьми разбирался", — вспомнила Алина Гросу.

Певица Алина Гросу в Stories. Фото: скриншот из Instagram

Также известная артистка рассказала, как до того, как она купила у автора еще несколько новых песен, он демонстрировал их популярной группе. Но эта группа не захотела приобрести эти песни, впрочем, впоследствии все-таки взяла идеи из этих треков.

Алина Гросу отметила, что песни, которые были украдены, должны выйти раньше, чем будут премьеры ее песен. Но украинская певица уже сомневается, нужно ли вообще выпускать эти треки.

Украинская артистка Алина Гросу в студии звукозаписи. Фото: Instagram Алины Гросу

Обвинение Алины Гросу в руссизме

Недавно украинская певица попала в громкий скандал из-за новой песни под названием "Сумую". В социальной сети она поделилась несколькими строчками из этой песни, в которой звучит слово "луна" на русском языке.

"Я скучаю по тебе, как солнце за луной, как лето за весной, я — цветок, ты — пчела. Я скучаю по тебе, как кошка за рукой, и летом, и зимой сижу у окна", — говорится в песне Алины Гросу.

Алина Гросу в видео под новую песню "Сумую". Фото: скриншот из Instagram

Но подписчики украинской певицы, услышав это, сразу же возмутились, обвинив ее в руссизме. Один из фолловеров написал Алине в direct касательно слова "луна", на что артистка ответила довольно резко, объяснив, почему оно так используется.

Критика Алины Гросу касательно песни "Сумую". Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Алина Гросу поделилась романтическим видео.

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