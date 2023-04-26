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Андре Тан и шеф-повар Клопотенко выпустили уникальную коллекцию одежды, посвященную борщу

26 апреля 2023 11:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Андре Тан и шеф-повар Клопотенко выпустили уникальную коллекцию одежды, посвященную борщу
Шеф-повар Евгений Клопотенко и дизайнер Андре Тан. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинский дизайнер Андре Тан и звездный шеф-повар Евгений Клопотенко порадовали своих поклонников и ценителей моды сотрудничеством. Знаменитости представили совместную эксклюзивную коллекцию футболок "Украинский борщ. Рентген".

Об этом сообщается в соцсетях модного бренда.

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Подробности

Новая коллекция имеет три разновидности дизайна: борщ под рентгеном; поп-арт, вдохновленный Энди Уорхолом, и борщ как цветной образец Pantone.

"Украинский борщ — это Украина, как бы ни пыталась у нас его украсть враждебная Россия. Наш с Евгением "борщ под рентгеном" — это этакая ДНК новейшей Украины, почитание традиций и их интеграция в мировой контекст", — прокомментировал презентацию коллекции Андре Тан.

Звезды добавили и сюрприз к одежде: на бирках футболок можно прочитать уникальный рецепт семейного борща от Евгения Клопотенко. К слову, он и стал основной моделью в фотосессии новой коллекции. Цена футболок одинакова — 1199 гривен.

Новая коллекция одежды Андре Тана и Евгения Клопотенко. Фото: andretan.ua
Новая коллекция одежды Андре Тана и Евгения Клопотенко. Фото: andretan.ua
Новая коллекция одежды Андре Тана и Евгения Клопотенко. Фото: andretan.ua

Напомним, ранее мы писали, что Евгений Клопотенко признался, чем кормят иностранных политиков и знаменитостей в Укрзализныце. Также мы рассказывали, что Андре Тан ошеломил соцсети общей фотографией со своей матерью.

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