Андре Тан и шеф-повар Клопотенко выпустили уникальную коллекцию одежды, посвященную борщу

Шеф-повар Евгений Клопотенко и дизайнер Андре Тан. Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинский дизайнер Андре Тан и звездный шеф-повар Евгений Клопотенко порадовали своих поклонников и ценителей моды сотрудничеством. Знаменитости представили совместную эксклюзивную коллекцию футболок "Украинский борщ. Рентген".

Об этом сообщается в соцсетях модного бренда.

Читайте также:

Подробности

Новая коллекция имеет три разновидности дизайна: борщ под рентгеном; поп-арт, вдохновленный Энди Уорхолом, и борщ как цветной образец Pantone.

"Украинский борщ — это Украина, как бы ни пыталась у нас его украсть враждебная Россия. Наш с Евгением "борщ под рентгеном" — это этакая ДНК новейшей Украины, почитание традиций и их интеграция в мировой контекст", — прокомментировал презентацию коллекции Андре Тан.

Звезды добавили и сюрприз к одежде: на бирках футболок можно прочитать уникальный рецепт семейного борща от Евгения Клопотенко. К слову, он и стал основной моделью в фотосессии новой коллекции. Цена футболок одинакова — 1199 гривен.

Новая коллекция одежды Андре Тана и Евгения Клопотенко. Фото: andretan.ua

Новая коллекция одежды Андре Тана и Евгения Клопотенко. Фото: andretan.ua

Новая коллекция одежды Андре Тана и Евгения Клопотенко. Фото: andretan.ua

Напомним, ранее мы писали, что Евгений Клопотенко признался, чем кормят иностранных политиков и знаменитостей в Укрзализныце. Также мы рассказывали, что Андре Тан ошеломил соцсети общей фотографией со своей матерью.