Андрей Данилко вспомнил, как ему звонили из России – откровенное интервью

Украинский артист Андрей Данилко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский певец, актер, композитор и юморист Андрей Данилко дал откровенное интервью. Во время интервью известный украинский артист рассказал о том, как его пытались "перетащить" на сторону россиян, и вспомнил, как он почувствовал, что его "обрабатывают".

Откровенное интервью с Андреем Данилко разместили на канале "И Грянул Грэм" в YouTube.

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По словам украинского артиста, его приглашали в Россию, а также пытались уговорить посещать российские шоу и давать в России свои концерты. Андрей Данилко отметил, что он получал большое количество подобных предложений до начала полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, украинский исполнитель вспомнил, как россияне массово звонили по телефону и активно предлагали вернуть его в шоу-бизнес. По его словам, они постоянно интересовались у него, сколько будет стоить вернуть его на сцену.

Украинский артист Андрей Данилко во время интервью каналу "И Грянул Грэм". Фото: скриншот с YouTube

Однако, Андрей всегда не соглашался на подобные предложения, а россияне предлагали ему несколько миллионов. Но когда они понимали, что никак не могут перетащить Андрея на свою сторону, их голос сразу же менялся.

По словам артиста, россияне пытались его спровоцировать и обманом заставить сказать о цене своей принципиальности. Он считает, что россияне хотели получить на него некий компромат, чтобы потом уничтожить его карьеру в Украине, но сразу все понял.

"Я почувствовал. Был первый звонок... Я в Израиле. Звонит московский номер. Это был 2021 год. Это был "Первый канал", какая-то девочка говорит: "Андрей, куда вы исчезли?". Но меня же запрещают там на каждом углу! Как-то странно они все соскучились по мне... Я почувствовал подвох, что меня как-то обрабатывают", — рассказал Андрей Данилко.

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