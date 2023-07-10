Анна Трінчер показала своє тіло у відвертому купальнику – українці засудили

Українська співачка Анна Тринчер під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Молода українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер поділилася цікавими кадрами. Популярна виконавиця показала себе в одному купальнику, який підкреслював всі її форми, та порушила тему краси в очах того, хто дивиться.

Відповідними кадрами Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Всім відомо, що українська артистка нещодавно зробила себе пластичну операцію, збільшивши груди. Тепер вона вирішила показати себе у всій красі, демонструючи своє тіло у відвертому купальнику.

"Краса в очах того, хто дивитися. Раніше ніколи не розуміла цей вислів… а зараз не тільки розумію, а і відчуваю… дійсно я можу бачити в людині красу, працелюбність, вогонь в очах, а інша жінка/ чоловік в тій же самій людині побачить "тупість", не професіоналізм і ще багато багато поганих якостей( Вчіться бачити цей світ прекрасним — це і є відображення вашої душі", — написала Анна Трінчер.

Втім, не всі підписники української співачки зацінили її кадри, звинувативши її у надмірній відвертості. Люди в коментарях почали ділитися на два типи: хтось став писати компліменти про зовнішність Анни Трінчер, а хтось — цькувати її за ці кадри.

Ви мені подоба.... Гарно, але для домашнього перегляду

Тіло — це не душа! Щоб показати душу — не обов’язково показувати стегна, міський…, це вже всі показують, набридло, і молодих багато красивих, а знайти красиву душу і родзинку в людині — зараз складніше, оскільки багато хто помішаний більше на зовнішності! З віком бачиш більше, чим тіло, і краще видно, що являє собою людина…, але явно не відкрите тіло!

Таку цукерочку з себе зробила

Пані Ганно, яка ви неймовірна, дуже гарна та приваблива дівчина

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська співачка Анна Трінчер згадала своє дитинство.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Анна Трінчер отримала критику за нецензурну лексику на камеру.

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