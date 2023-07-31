Анна Тринчер рассказала о самой ужасной ночи – пострадала от панической атаки

Украинская певица Анна Тринчер во время интервью на канале "Мы – Украина". Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица, блогерша и актриса Анна Тринчер обратилась к своим поклонникам с важным признанием. Оказывается, известной исполнительнице стало плохо прямо в поезде, а посреди ночи она поняла, что у нее началась паническая атака.

Об этом Анна Тринчер сообщает в разделе Stories в Instagram.

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Молодая звезда рассказала о том, что у нее была самая ужасная ночь в ее жизни. По словам Анны, у нее появилась паническая атака, длившаяся 1,5 часа. Она отметила, что она не чувствовала тело и начала заикаться.

"Сегодня я пережила самую ужасную ночь в своей жизни. Паническая атака длиной в полтора часа. Я одна в другой стране, в поезде. Я впервые в жизни заикалась. Мое тело было спазмировано, но в то же время я ничего не чувствовала... Полтора часа проводник держал меня за руку. Он был обескураженный и не понимал, что делать. На связи была моя подруга, без которой я бы не справилась. Очень сильно им благодарна", — обратилась к публике Анна Тринчер.

Stories певицы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Stories певицы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Stories певицы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Также украинская актриса отметила, что ей очень себя жалко, ведь ей было очень больно. По словам Анны Тринчер, она сильна и умна, но к такой ночи она не была готова.

"Я сильная, я хорошая, я умная, глубокая, и я бы справилась с чем-либо. Но к этому я просто не была готова, я не нашла в себе силы остановить мою эмоциональность, отпустить ситуацию и не давать шанс всему этому перерасти в ПА", — также добавила украинская певица.

Stories певицы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

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