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Анна Тринчер рассказала, как пережила самую ужасную ночь в жизни

31 июля 2023 12:12
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анна Тринчер рассказала о самой ужасной ночи – пострадала от панической атаки
Украинская певица Анна Тринчер во время интервью на канале "Мы – Украина". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая украинская певица, блогерша и актриса Анна Тринчер обратилась к своим поклонникам с важным признанием. Оказывается, известной исполнительнице стало плохо прямо в поезде, а посреди ночи она поняла, что у нее началась паническая атака.

Об этом Анна Тринчер сообщает в разделе Stories в Instagram.

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Молодая звезда рассказала о том, что у нее была самая ужасная ночь в ее жизни. По словам Анны, у нее появилась паническая атака, длившаяся 1,5 часа. Она отметила, что она не чувствовала тело и начала заикаться.

"Сегодня я пережила самую ужасную ночь в своей жизни. Паническая атака длиной в полтора часа. Я одна в другой стране, в поезде. Я впервые в жизни заикалась. Мое тело было спазмировано, но в то же время я ничего не чувствовала... Полтора часа проводник держал меня за руку. Он был обескураженный и не понимал, что делать. На связи была моя подруга, без которой я бы не справилась. Очень сильно им благодарна", — обратилась к публике Анна Тринчер.

Stories Анны Тринчер
Stories певицы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Stories Анны Тринчер
Stories певицы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Stories Анны Тринчер
Stories певицы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Также украинская актриса отметила, что ей очень себя жалко, ведь ей было очень больно. По словам Анны Тринчер, она сильна и умна, но к такой ночи она не была готова.

"Я сильная, я хорошая, я умная, глубокая, и я бы справилась с чем-либо. Но к этому я просто не была готова, я не нашла в себе силы остановить мою эмоциональность, отпустить ситуацию и не давать шанс всему этому перерасти в ПА", — также добавила украинская певица.

Stories Анны Тринчер
Stories певицы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Анна Тринчер показала роскошный дом, куда она переехала со своим мужем.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская артистка Анна Тринчер получила много хейта за новое видео.

Также мы сообщали о том, что певица и блогерша Анна Тринчер вспомнила свое детство.

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