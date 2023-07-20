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Анна Тринчер шокировала публику: Александр Волошин "на седьмом небе от счастья"

20 июля 2023 11:33
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анна Тринчер рассказала о новом этапе своей жизни – Александр Волошин счастлив
Украинская певица Анна Тринчер на шоу "ШоЗаСонг". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая украинская исполнительница, актриса и блогерша Анна Тринчер поделилась радостной новостью. Популярная исполнительница рассказала о том, что она вместе со своим мужем, скандальным блогером Александром Волошиным, переехала в загородный дом, и показала фотографии.

Соответствующими снимками Анна Тринчер поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

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Недавно украинская артистка поделилась радостной новостью, рассказав о том, какой роскошный подарок ей сделал ее муж Александр Волошин. Она показала роскошный дорогой автомобиль, который он подарил ей.

Теперь Анна Тринчер похвасталась еще одной радостной для нее новостью, рассказав о том, что теперь она вместе со своим любимым будет жить в роскошном загородном доме. Артистка показала фотографии, где можно увидеть этот огромный дом.

"Новый этап жизни. Да, мы переезжаем в дом за городом", — написала Анна Тринчер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Пользователи сети и подписчики украинской знаменитости не остались в стороне и начали обсуждать такую новость. Люди стали оставлять комментарии, где начали делать комплименты и поздравлять пару с приобретением дома.

  • Прекрасно, новый этап вашей жизни, а я Вам вчера как раз рекомендовала какой выбор, сделать домашних любимцев в связи с домашними условиями. Я вас поздравляю с приобретением дома, чтобы у вас там царил уют, мир, согласие, любовь
  • Новый этап… Я подумала, что беременна. Извините, если что
  • Вот это я понимаю мужчина. Выбрал дом, оплатил и еще и переживает, понравится ли жене, молодцы
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Анна Тринчер оконфузилась из-за неудачной рекламы.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Анна Тринчер вспомнила свое детство.

Также мы сообщали о том, что известную исполнительницу Анну Тринчер захейтили за нецензурную лексику.

 

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