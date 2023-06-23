Анна Трінчер показала невдалу рекламу – залізла в ванну з чіпсами

Українська співачка Анна Трінчер під час розбору свого гардеробу вдома. Фото: скріншот з YouTube

Молода українська виконавиця, акторка та блогерка Анна Трінчер розповіла про свою кар’єру. Популярна співачка зізналася, як вона в дитинстві мріяла про концерти, зйомки та тури, та розповіла про те, як вона постійно втомлюється через активне життя.

Відповідну публікацію Анна Трінчер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Українська співачка показала рекламу чіпсів, розмістивши фотографії, де вона показала себе в халаті з рушником на голові та у ванні, яка заповнена великою кількістю пачок чіпсів.

"Тури, концерти, зйомки — про це все маленька Аня колись могла тільки мріяти. Але зараз, коли це вже стало частиною моєї реальності, я звісно розумію не тільки плюси, але й мінуси кар’єри, яку я обрала для свого життя. Постійна перевтома, нерви, переноси концертів через певні обставини — все це часом доходить до того, що не хочеться навіть виходити з дому", — написала Анна Трінчер.

Люди, які побачили таку рекламу на сторінці молодої артистки, не змогли промовчати, тому під новою публікацію співачки стали з’являтися численні коментарі.

Фото гарне. Але писати , що "Чіпси" — їжа, яку взагалі бажано не вживати, це крутий заряд який дає енергії підкорювати нові вершини , це щось…

Ой, чіпси? Серйозно? Аня, втрачаєш планку!!! Підтримка близьких — це єдине, що дає сил!

Реклама крута! Але, не бачила, щоб ви їли таку кількість чіпсів із сумнівним складом. Але фото — круті

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська виконавиця Анна Трінчер показала нове інтерв’ю за її участю.

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