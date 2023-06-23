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"Втрачаєш планку": Анна Трінчер в бікіні осоромилася через невдалу рекламу

23 червня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анна Трінчер показала невдалу рекламу – залізла в ванну з чіпсами
Українська співачка Анна Трінчер під час розбору свого гардеробу вдома. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода українська виконавиця, акторка та блогерка Анна Трінчер розповіла про свою кар’єру. Популярна співачка зізналася, як вона в дитинстві мріяла про концерти, зйомки та тури, та розповіла про те, як вона постійно втомлюється через активне життя.

Відповідну публікацію Анна Трінчер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Українська співачка показала рекламу чіпсів, розмістивши фотографії, де вона показала себе в халаті з рушником на голові та у ванні, яка заповнена великою кількістю пачок чіпсів.

"Тури, концерти, зйомки — про це все маленька Аня колись могла тільки мріяти. Але зараз, коли це вже стало частиною моєї реальності, я звісно розумію не тільки плюси, але й мінуси кар’єри, яку я обрала для свого життя. Постійна перевтома, нерви, переноси концертів через певні обставини — все це часом доходить до того, що не хочеться навіть виходити з дому", — написала Анна Трінчер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Люди, які побачили таку рекламу на сторінці молодої артистки, не змогли промовчати, тому під новою публікацію співачки стали з’являтися численні коментарі.

  • Фото гарне. Але писати , що "Чіпси" — їжа, яку взагалі бажано не вживати, це крутий заряд який дає енергії підкорювати нові вершини , це щось…
  • Ой, чіпси? Серйозно? Аня, втрачаєш планку!!! Підтримка близьких — це єдине, що дає сил!
  • Реклама крута! Але, не бачила, щоб ви їли таку кількість чіпсів із сумнівним складом. Але фото — круті
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська виконавиця Анна Трінчер показала нове інтерв’ю за її участю.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Анна Трінчер отримала критику за нецензурну лексику під час роботи ППО.

Також ми повідомляли про те, що співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер показала розкішний подарунок від Олександра Волошина.

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