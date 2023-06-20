Анна Тринчер вспомнила свое детство – мама всегда брала с собой

Украинская певица Анна Тринчер во время интервью со своим мужем Александром Волошиным. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница, актриса и блогерша Анна Тринчер вспомнила свое детство. Известная певица вспомнила, как в детстве ее мама всегда брала ее с собой на разные концерты звезд, и рассказала о том, как она сегодня та звезда, к которой ходят на концерты.

Соответствующая публикация появилась на официальной странице Анны Тринчер в социальной сети Instagram.

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"Каждый раз, когда я выхожу на сцену — я мысленно вспоминаю себя крошечную. Мама всегда меня водила с собой на концерты всех приезжавших в Киев артистов, и самый важный момент тех вечеров для меня был — выйти на сцену и подарить цветы. Сегодня на сцене стою я и дарят цветы мне..", — написала Анна Тринчер.

Украинская певица Анна Тринчер во время интервью. Фото: скриншот из Instagram

По словам артистки, теперь каждый раз, когда она проходит мимо рекламных бордов, где она изображена, она постоянно вспоминает себя в маленькие годы. Тогда маленькая Аня по дороге в школу постоянно мечтала, что на этих рекламах когда-то будет и она.

Наконец, ее мечта осуществилась, ведь теперь на этих бордах изображена именно она, из-за чего она всегда радуется, словно маленький ребенок. Молодая певица объяснила секрет такого успеха, рассказав, что нужно делать для достижения своих мечт.

"Так и случилось… теперь я стою на фоне самого большого в Украине экрана, где освещается мой новый трек "Кропива". И сколько бы мне ни было лет, сколько бы раз я не видела себя на экранах, или не выходила на сцену — я каждого раз буду искренне радоваться, как ребенок, потому что мечты сбываются. Просто надо сильно верить и все!… А нет, еще работать 24/7 с огнем в глазах, искренне любя то, чем занимаешься! @gulliver.kyiv Спасибо, за поддержку!", — написала также украинская певица.

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