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Гнала мати на камеру: Анна Трінчер спричинила огиду в українців

14 червня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анна Трінчер показала інтерв'ю зі своїм чоловіком – українці не оцінили
Українська співачка Анна Трінчер в кліпі на свою нову пісню "Кропива". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода українська виконавиця, акторка та блогерка Анна Трінчер звернулася до своїх шанувальників. Популярна артистка показала фрагмент свого інтерв’ю з чоловіком Олександром Волошиним та отримала критику за нього та свою поведінку.

Відповідну публікацію Анна Трінчер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Ще одна крута новина! Інтерв’ю на каналі у @raminalalala Рамі, дякую тобі за те, що допомогла мені розкритись і розказати те, про що я не наважувалась говорити. Переходьте на канал Раміни, дивіться інтерв’ю і пишіть в коментарях, що нового про мене і про мого @voloshyn_xx ви дізнались", — написала Анна Трінчер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Але користувачі мережі одразу ж вирішили скористатися такою можливістю та розкритикувати молоду артистку за її поведінку. Зокрема, люди почали висловлювати свою думку про нецензурну лексику, яку Анна Трінчер використовує на камеру, та це інтерв’ю, залишаючи багато коментарів.

  • Гидко чути, ніякого стримання на медіа, мати і мати ще на телебаченні. Наступне покоління буде чисто матом гнути і співати, і всі будуть аплодувати, бо меж цьому нема
  • Десь така реакція, просто жах, до цього слухала пісні, зарз просто жах!!!!
  • Чого досягла? Думає, що гарно співає + ц*цьки силіконові. Оце досягнення ваууууууу
  • Ц*цьки в 21 рік… Наскільки треба себе не любити?
  • Хотілось би подивитися інтерв'ю з цією парочкою, бо їх так забагато.... І не завжди доречно
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Анна Трінчер розповіла про прем’єру своєї нової пісні.

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Анна Трінчер показала розкішний подарунок від свого чоловіка Олександра Волошина.

Також ми повідомляли про те, що співачка та акторка Анна Трінчер отримала серйозну критику за нецензурну лайку.

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