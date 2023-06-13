Арнольд Шварценеггер зізнався, хто мав зіграти термінатора – актор назвав його

Головний герой фільму "Термінатор" Арнольд Шварценеггер під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий американський актор та продюсер, голлівудська зірка Арнольд Шварценеггер зробив відверте зізнання. Популярний актор заявив, що на роль термінатора знімальна група хотіла поставити іншого актора, а він сам мав грати геть іншу роль.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Колишній губернатор Каліфорнії стверджує, що термінатором мав бути актор О. Джей Сімпсон. При цьому сам Арнольд Шварценеггер мав зіграти роль бійця повстанців Кайла Різа. За словами актора, ніхто навіть подумати не міг, що О. Джей Сімпсон виглядатиме як "машина для вбивства".

Актор О. Джей Симпсон під час судового засідання через звинувачення в пограбуванні. Фото: скріншот з YouTube

Тоді режисер фільму Джеймс Кемерон звернувся до Арнольда Шварценеггера та попросив його зіграти головну роль. Втім, актор не захотів цього робити через те, що в нього майже не було слів у фільмі, але згодом він таки погодився.

"Я сказав: "Слухайте, хто б це не був, він має бути зовсім несхожим на людину. Як він ступає на мотоцикл, як він біжить, як він встає. Все повинно бути точно, як машина". Він сказав: "Чому б тобі не зіграти термінатора? Ти цілком розумієш цього персонажа. Ти машина". Ні, ні, ні, я не хочу грати лиходіїв. У персонажа всього 26 рядків. Я почав сперечатися з ним через це, а він просто спокійно сказав: "Добре подумай про це". Я думав три дні, потім передзвонив йому і сказав: "Щоразу, коли я перечитую, я все більше і більше уявляю себе граючим термінатора". Я сказав йому, що готовий", — зізнався Арнольд Шварценеггер.

Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Згодом Кайла Різа у фільмі зіграв Майкл Бін, а головну роль на себе взяв Арнольд Шварценеггер. Варто зазначити, що фільм про термінатора вперше вийшов на екрани в 1984 році.

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