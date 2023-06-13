Арнольд Шварценеггер признался, кто должен сыграть терминатора – актер назвал его

Главный герой фильма "Терминатор" Арнольд Шварценеггер во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный американский актер и продюсер, голливудская звезда Арнольд Шварценеггер сделал откровенное признание. Популярный актер заявил, что на роль терминатора съемочная группа хотела поставить другого актера, а он сам должен был играть другую роль.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Бывший губернатор Калифорнии утверждает, что терминатором должен был быть актер О. Джей Симпсон. При этом сам Арнольд Шварценеггер должен был сыграть роль бойца повстанцев Кайла Риза. По словам актера, никто даже подумать не мог, что Джей Симпсон будет выглядеть как "машина для убийства".

Актер О. Джей Симпсон во время судебного заседания по обвинению в ограблении. Фото: скриншот с YouTube

Тогда режиссер фильма Джеймс Кэмерон обратился к Арнольду Шварценеггеру и попросил его сыграть главную роль. Впрочем, актер не захотел этого делать из-за того, что у него почти не было слов в фильме, но впоследствии он согласился.

"Я сказал: "Слушайте, кто бы это ни был, он должен быть совершенно непохожим на человека. Как он ступает на мотоцикл, как он бежит, как он встает. Все должно быть точно,как машина". Он сказал: "Почему бы тебе не сыграть терминатора? Ты понимаешь этого персонажа. Ты машина". Нет, нет, нет, я не хочу играть злодеев. У персонажа всего 26 строк. Я начал спорить с ним из-за этого, а он просто спокойно сказал: "Хорошо подумай об этом". Я думал три дня, потом перезвонил ему и сказал: "Каждый раз, когда я перечитываю, я все больше и больше представляю себя играющим терминатора". Я сказал ему, что готов", — признался Арнольд Шварценеггер.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Впоследствии Кайла Риза в фильме сыграл Майкл Бин, а главную роль на себя взял Арнольд Шварценеггер. Стоит отметить, что фильм о терминаторе впервые вышел на экраны в 1984 году.

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