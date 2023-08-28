Почему Потап и Светлана Лобода заблокировали Дашу Астафьеву – что между ними произошло

Украинская певица Даша Астафьева на интервью телеканалу "СТБ". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева высказалась по поводу рэпера Потапа и артистки Светланы Лободы. В частности, известная исполнительница призналась, почему эти артисты отправили ее в черный список во всех социальных сетях.

Об этом Даша Астафьева рассказала в интервью телеканалу "СТБ" в YouTube.

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Украинская артистка много раз критиковала действия рэпера и продюсера Потапа, а также певицы Светланы Лободы.

В частности, Даша Астафьева высказывалась по поводу длительного пребывания за границей и новой скандальной песни Потапа. Также певица ранее комментировала, как Светлана Лобода вернулась в украинский шоу-бизнес после жизни и карьеры в России.

Украинская певица Даша Астафьева на интервью телеканалу "СТБ". Фото: скриншот с YouTube

Поэтому Потап и Светлана Лобода отправили ее в черный список. Она отметила, что никаких угроз она не получала, но однажды продюсер попросила ее ничего не говорить об украинском рэпере и певице.

"Потап и Лобода меня заблокировали. Никто мне не угрожал. Попросили меня. Недавно написала продюсер и попросила не говорить об артистах", — признается украинская певица и модель Даша Астафьева, комментируя ситуацию со своими коллегами.

По ее словам, Светлана Лобода пытается продвинуться в Украине, но никто не хочет ее видеть. Она считает, что после того, как Светлана Лобода жила в России, ее никто насильно любить в Украине не собирается.

"Вы посмотрите, как Лобода насильно лезет. Ни одна аудитория не хочет ее видеть. Если она жила в России, то не будут ее здесь насильно любить", — добавила Даша Астафьева.

Что известно о Потапе?

В начале полномасштабной войны украинский рэпер и продюсер Потап находился за границей. После продолжительного пребывания за границей украинский артист вернулся в родную страну. В начале лета Потап приезжал в Гостомель и помогал восстанавливать разрушенные дома.

Публикация украинского рэпера Потапа из Гостомеля. Фото: скриншот из Instagram

"Пришел в гости к Надежде Ивановне из Гостомеля, которой помогал в восстановлении дома после попадания в него снарядов. Хотел увидеть результат строительства и лично выразить поддержку женщине, внук которой защищает нашу Украину на передовой", — отмечал украинский рэпер.

Что известно о Светлане Лободе?

Много лет украинская певица жила и строила свою карьеру в России, но недавно она вернулась в родную страну и начала активно ее поддерживать. Более того, Светлана Лобода начала писать украинские песни, например, песню Spogady.

Публикация украинской певицы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

"Премьера SPOGADY уже на всех музыкальных платформах. Новая мелодия, старая истина. Открой сердце и почувствуй", — написала Светлана Лобода.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Даша Астафьева призналась, как любовь спасла ее в начале войны.

Ранее мы рассказывали о том, что рэпер Потап высказался о своих заграничных поездках во время войны.

Также мы сообщали, что певица Светлана Лобода попала в скандал во время своего концерта.