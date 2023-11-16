Что Макс Барских думает про Олега Винника — честное признание

Певец Макс Барских на концерте в одном из киевских ТРЦ. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец и композитор Макс Барских высказался касательно своего коллеги Олега Винника. В частности, популярный артист рассказал о том, что он думает об исчезновении певца и его недавно анонсированного концерта.

Об этом Макс Барских высказался во время интервью блогеру Богдану Беспалову в YouTube.

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Популярный артист признался, что он не является поклонником Олега Винника и других звезд, которые сделали какие-то ошибки. Впрочем, Макс не хочет никого осуждать, ведь он раньше это делал, но со временем изменил свои взгляды.

"Я не являюсь поклонником Олега Винника и многих других, кто мог бы делать какие-то ошибки. Но не нам осуждать людей. Люди совершают определенные поступки, и осуждать человека за тот или иной поступок нет смысла. Ты можешь поставить себя на место этого человека. Я всегда мог осудить кого-то, обвинить в чем-то, но я научился со временем думать", — отметил Макс Барских.

Певец Макс Барских на интервью у Богдана Беспалова. Фото: скриншот с YouTube

Также он добавил, что не пытается кого-то оправдать, и высказался об анонсированном концерте Олега Винника. По словам Макса Барских, тот факт, придут люди на этот концерт или нет, будет определенным показателем для украинского певца.

"Я не пытаюсь оправдать никого. Если он анонсировал концерт, если на него действительно придут люди после определенных поступков, то почему нет? Если никто не придет, это тоже будет показатель, мне кажется. Я просто не люблю, когда люди начинают ненавидеть людей за то, что они проявили слабость в данный момент", — добавил украинский певец.

Что известно об анонсе концерта Олега Винника

Недавно скандальный блогер Богдан Беспалов заявил, что Олег Винник планирует вернуться на сцену и поехать туром по европейским городам. Однако никаких комментариев сам артист не дал, но за него это сделала глава его официального фан-клуба Валерия Барон.

Информация о благотворительном концерте Олега Винника в Европе. Фото: скриншот с Telegram-канала "МУЗВАР"

"Ломает голову, как именно он может объявить европейский тур и выступать за границей. Подзаработать деньжат на красивую жизнь за счет украинских беженок-"волчиц". Здесь с привязкой только на "волчиц", ведь только они, в лучшем случае, пойдут на его концерт", — говорит Богдан Беспалов.

Глава фан-клуба дала свои комментарии по поводу турне, объяснив, что он сам скажет об этом. Также она отметила, что с начала полномасштабной войны Олег Винник помогает ВСУ.

"Олег Анатольевич не комментирует сплетен и слухов. Как только будет подготовка к туру, СМИ узнают об этом непосредственно от него. С самого начала войны Олег помогает ВСУ собственными силами и собственными средствами", — утверждает Валерия Барон.

Комментарий главы официального фан-клуба Олега Винника. Фото: скриншот с Telegram-канала "МУЗВАР"

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