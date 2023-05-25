Камалія звернулася до Олега Скрипки – українська співачка показала опухле обличчя

Співачка Камалія у своєму кліпі на нову пісню "Єдина Україна". Фото: скріншот з YouTube

Українська виконавиця, акторка та модель, найбагатша артистка країни Камалія звернулася до відомого співака Олега Скрипки, в якого був день народження. Популярна артистка привітала свого друга, записавши відео, та налякала шанувальників своїм обличчям.

Відповідне відео Камалія розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Нещодавно українському співаку та фронтмену відомого гурту "Воплі Відоплясова" Олегу Скрипку виповнилося 59 років. Його привітала велика кількість українських зірок, зокрема, й найбагатша артистка України Камалія.

Українська виконавиця записала відео, на якому вона привітала свого колегу з днем народження.

"Вітаю, неймовірний @o.skrypka", — написала українська виконавиця під своїм відеороликом.

Численні користувачі, які побачили її нову публікацію та відео, не змогли промовчати та почали це обговорювати. Зокрема, підписники Камалії зазначили, як вона зараз виглядає через невдалі пластичні операції, та залишили багато коментарів.

"Мабуть вчора гарно посвяткували, або бжоли", "Спочатку потрібно представитися "Це я Камалія". А то ж ми не відразу впізнали", "это Камалия, что с ней произошло, что с лицом", "Більше нічого з обличчям не робіть! Будь ласка!", "Бджоли покусали?", "Яка страшна, штучна жінка", — висловилися люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська виконавиця Камалія з’явилася на червоній доріжці на Каннському фестивалі разом з чоловіком Мохаммадом Захуром.

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