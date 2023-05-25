Камалия обратилась к Олегу Скрипке – украинская певица показала опухшее лицо

"Пчелы покусали?": опухшая Камалия показала, до чего ее "довел" Олег Скрипка
Украинская исполнительница, актриса и модель, самая богатая артистка страны Камалия обратилась к известному певцу Олегу Скрипке, у которого был день рождения. Популярная артистка поздравила своего друга, записав видео, и испугала поклонников своим лицом.
Соответствующее видео Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Недавно украинскому певцу и фронтмену известной группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке исполнилось 59 лет. Его поздравило большое количество украинских звезд, в том числе, и самая богатая артистка Украины Камалия.
Украинская исполнительница записала видео, на котором поздравила своего коллегу с днем рождения.
"Поздравляю, невероятный @o.skrypka", — написала украинская исполнительница под своим видеороликом.
Многие пользователи, которые увидели ее новую публикацию и видео, не смогли промолчать и начали обсуждать это. В частности, подписчики Камалии отметили, как она сейчас выглядит из–за неудачных пластических операций, и оставили много комментариев.
"Видимо вчера хорошо попраздновали, или пчелы", "Сначала нужно представиться "Это я Камалия". А то ведь мы не сразу узнали", "это Камалия, что с ней произошло, что с лицом", "Больше ничего с лицом не делайте ! Пожалуйста!", "Пчелы покусали?", "Какая страшная, искусственная женщина", — высказались люди в комментариях.
Напомним, мы писали о том, что украинская исполнительница Камалия появилась на красной дорожке на Каннском фестивале вместе с мужем Мохаммадом Захуром.
Ранее мы рассказывали, что известная артистка Камалия показала подарок от Мохаммада Захура.
Также мы сообщали, что украинская певица Камалия показала свой роскошный дом.