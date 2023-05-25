Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Пчелы покусали?": опухшая Камалия показала, до чего ее "довел" Олег Скрипка arrow

"Пчелы покусали?": опухшая Камалия показала, до чего ее "довел" Олег Скрипка

25 мая 2023 11:49
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Камалия обратилась к Олегу Скрипке – украинская певица показала опухшее лицо
Певица Камалия в своем клипе на новую песню "Единая Украина". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская исполнительница, актриса и модель, самая богатая артистка страны Камалия обратилась к известному певцу Олегу Скрипке, у которого был день рождения. Популярная артистка поздравила своего друга, записав видео, и испугала поклонников своим лицом.

Соответствующее видео Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Недавно украинскому певцу и фронтмену известной группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке исполнилось 59 лет. Его поздравило большое количество украинских звезд, в том числе, и самая богатая артистка Украины Камалия.

Украинская исполнительница записала видео, на котором поздравила своего коллегу с днем рождения.

"Поздравляю, невероятный @o.skrypka", — написала украинская исполнительница под своим видеороликом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Многие пользователи, которые увидели ее новую публикацию и видео, не смогли промолчать и начали обсуждать это. В частности, подписчики Камалии отметили, как она сейчас выглядит из–за неудачных пластических операций, и оставили много комментариев.

"Видимо вчера хорошо попраздновали, или пчелы", "Сначала нужно представиться "Это я Камалия". А то ведь мы не сразу узнали", "это Камалия, что с ней произошло, что с лицом", "Больше ничего с лицом не делайте ! Пожалуйста!", "Пчелы покусали?", "Какая страшная, искусственная женщина", — высказались люди в комментариях.

Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Камалии
Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская исполнительница Камалия появилась на красной дорожке на Каннском фестивале вместе с мужем Мохаммадом Захуром.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Камалия показала подарок от Мохаммада Захура.

Также мы сообщали, что украинская певица Камалия показала свой роскошный дом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас