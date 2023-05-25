Камалия обратилась к Олегу Скрипке – украинская певица показала опухшее лицо

Певица Камалия в своем клипе на новую песню "Единая Украина". Фото: скриншот с YouTube

Украинская исполнительница, актриса и модель, самая богатая артистка страны Камалия обратилась к известному певцу Олегу Скрипке, у которого был день рождения. Популярная артистка поздравила своего друга, записав видео, и испугала поклонников своим лицом.

Соответствующее видео Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Недавно украинскому певцу и фронтмену известной группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке исполнилось 59 лет. Его поздравило большое количество украинских звезд, в том числе, и самая богатая артистка Украины Камалия.

Украинская исполнительница записала видео, на котором поздравила своего коллегу с днем рождения.

"Поздравляю, невероятный @o.skrypka", — написала украинская исполнительница под своим видеороликом.

Многие пользователи, которые увидели ее новую публикацию и видео, не смогли промолчать и начали обсуждать это. В частности, подписчики Камалии отметили, как она сейчас выглядит из–за неудачных пластических операций, и оставили много комментариев.

"Видимо вчера хорошо попраздновали, или пчелы", "Сначала нужно представиться "Это я Камалия". А то ведь мы не сразу узнали", "это Камалия, что с ней произошло, что с лицом", "Больше ничего с лицом не делайте ! Пожалуйста!", "Пчелы покусали?", "Какая страшная, искусственная женщина", — высказались люди в комментариях.

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская исполнительница Камалия появилась на красной дорожке на Каннском фестивале вместе с мужем Мохаммадом Захуром.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Камалия показала подарок от Мохаммада Захура.

Также мы сообщали, что украинская певица Камалия показала свой роскошный дом.