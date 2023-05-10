Оля Полякова порушила пікантну тему з Машею Єфросиніною –що обсудили зірки на публіку

Співачка Оля Полякова та Маша Єфросиніна на шоу "Дорослі дівчата". Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка, ведуча та акторка Оля Полякова показала новий випуск шоу "Дорослі дівчата" з телеведучою Машею Єфросиніною. У цьому випуску українські зірки помінялися ролями та порушили тему вагітності та пологів.

Відповідну публікацію Оля Полякова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"Не пропустіть один із найбільш інтимних і відвертих випусків Дорослих дівчат! Вагітність та пологи — теми, про які говорять абсолютно всі жінки. Однак найчастіше за все ці теми залишаються за зачиненими дверима. Ми з @mashaefrosinina вирішили зламати цю тенденцію та публічно поговорили на найвідвертіші теми, що стосуються вагітності! Дивіться новий випуск Дорослі дівчата про вагітність на YouTube-каналі "Ваша Маша". Бажаємо вам приємного перегляду!" — написала Оля Полякова.

Численні користувачі мережі не змогли змовчати, тому почали залишати безліч коментарів під публікацією Олі Полякової.

"Мне кажется что они много немного больше чем друзья", "Чекаю завжди дорослих дівчаток ви як помінялися ролями завдяки одягу А Олі дуже йде костюм дуже сексуально", "Полякова в цьому випуску була тихенька і скучненька,але Машка дала жару", "це треш контент . Не хочеться вірити що це все правда, але вона рідненька. Таке відчуття що саме після таких розповідей і заявляють чайлдфрі", — написали підписники української співачки Олі Полякової у коментарях.

Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скріншот з Instagram

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