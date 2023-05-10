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"Больше, чем друзья": Олю Полякову заподозрили в близости с Машей Ефросининой

10 мая 2023 15:11
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Оля Полякова подняла пикантную тему с Машей Ефросининой – что обсудили звезды на публику
Певица Оля Полякова и Маша Ефросинина на шоу "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица, ведущая и актриса Оля Полякова показала новый выпуск шоу "Взрослые девочки" с телеведущей Машей Ефросининой. В этом выпуске украинские звезды поменялись ролями и затронули тему беременности и родов.

Соответствующую публикацию Оля Полякова разместила на своей странице в Instagram.

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"Не упустите один из самых интимных и откровенных выпусков Взрослых девушек! Беременность и роды — темы, о которых говорят абсолютно все женщины. Однако чаще всего эти темы остаются за закрытыми дверями. Мы с @mashaefrosinina решили сломать эту тенденцию и публично поговорили на самые откровенные темы, касающиеся беременности! Смотрите новый выпуск Взрослые девушки о беременности на YouTube-канале "Ваша Маша". Желаем вам приятного просмотра!" — написала Оля Полякова.

Многие пользователи сети не смогли умолчать, поэтому начали оставлять множество комментариев под публикацией Оли Поляковой.

"Мне кажется, что они много немного больше чем друзья", "Жду всегда взрослых девочек вы как поменялись ролями благодаря одежде А Оле очень идет костюм очень сексуально", "Полякова в этом выпуске была тихенькая и скучненькая, но Машка дала жару", "это треш контент. Не хочется верить что это все правда, но она родная. Такое ощущение что именно после таких рассказов и заявляют чайлдфри", — написали подписчики украинской певицы Оли Поляковой в комментариях.

Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что популярная певица Оля Полякова обратилась к защитнику "Азовстали".

Ранее мы рассказывали, что известная украинская певица Оля Полякова заявила о краже ее чемодана с костюмами.

Также мы сообщали, что популярная артистка Оля Полякова рассказала, в каких условиях живет ее младшая дочь в Англии.

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