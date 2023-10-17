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"Бесит ваш патриотизм": украинцы осудили Тину Кароль за митинг в Польше

17 октября 2023 12:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тину Кароль обвинили в чрезмерном патриотизме — украинцы не сдержались
Украинская певица Тина Кароль на фотосессии. Фото: Instagram Тины Кароль
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Певица и народная артистка Украины Тина Кароль высказалась о полномасштабной войне. Известная исполнительница поделилась кадрами из Польши, где она выходила на митинг против российской агрессии, и рассказала о том, как украинцы борются ради победы.

Соответствующие кадры появились на официальной странице Тины Кароль в Instagram.

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Публикация певицы

Тина Кароль показала видео, на котором ее можно увидеть среди толпы в Польши. На кадрах певица говорит, что Украина независима, и призывает людей объединяться. Затем можно увидеть, как Тина Кароль показывает митинг в Польше и момент, где она идет на нем с флагом Украины.

Под видео артистка высказалась о 600 днях войны, за которые поменялся каждый украинец. Она отметила, что украинский народ смог доказать всему миру, что он является сплоченной нацией, и почтила память всех защитников и защитниц, ставших жертвами российской агрессии.

"600 дней боли и потерь… И ежедневная безграничная вера и борьба ради украинской Победы. В течение 600 дней мы кардинально изменились. Выдержали и доказали всему миру, что мы мужественная и сплоченная нация, с железной волей и большой жаждой свободы. 600 дней молитв, борьбы на грани... Вечная память всем защитникам и невинным жертвам кровавой войны. Слава ВСУ!", — подписала кадры Тина Кароль.

Публикация со страницы Тины Кароль
Певица Тина Кароль на митинге в Польше. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Подписчики украинской певицы не смогли остаться в стороне и начали комментировать кадры Тины Кароль из Польши.

  • Что вы там показали? Как бежать по странам, вы хотели сказать? Или вы хотели сказать, как нанимать наемников из разных стран, чтобы воевали за Украину? Бесит вот этот ваш патриотизм, проявляющийся агрессией к другим! За счет других людей и их жизни вы все еще на плаву
  • Как смешно слышать украинский язык из ваших уст. Сроду не говорила…. Теперь с каждого угла, но и об английском не забываем
  • Как ты уже достала, "патриотка", иди медиком или не вымахивайся сверхпатриотизмом, тошнит от похожих на тебя
  • Помню этот день…. Помню этот момент, болит…. До сих пор болит
  • Мурашки по коже
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Тина Кароль в Польше

В начале войны в Украине певица находилась в Польше, где организовывала разные митинги в поддержку родной страны. Там она отметила, что люди в Польше стали такими, как и в Украине, то есть, объединенными.

"Обычно поляк поляка где-то там, за границей, выбирает, будто не замечать друг друга. А тут все ради Украины, ради будущего, ради свободы объединились. Они в шоке с себя. Безусловно, мы дали им этот вектор, потому что они смотрят, насколько сильны, насколько смелы, насколько едины. Мы для них стали такой ролевой моделью, как это должно быть", — говорила Тина Кароль в начале войны.

Напомним, мы писали о том, что певица Тина Кароль презентовала документальный фильм о закулисье концертов военного времени.

Ранее мы рассказывали, что украинская певица Тина Кароль показала себя в необычном образе.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Тина Кароль рассказала о своих местах силы.

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