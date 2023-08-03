Артем Пивоваров осоромився через свій вчинок – співак показав себе догори ногами

"Бл*ть, яке їб*нуте": Артем Пивоваров догори ногами нарвався на хейт українців
Молодий український виконавець, музикант, автор пісень та продюсер Артем Пивоваров показав зйомки популярного вокального шоу "Голос країни". На кадрах можна помітити, як український співак стоїть вниз головою у своєму тренерському кріслі.
Відповідними кадрами Артем Пивоваров поділився на своїй сторінці в Instagram.
Напевно кожна людина вже знає, що зараз проходять зйомки нового сезону популярного вокального телепроєкту "Голос країни", але через війну в Україні їх проводять в Польщі. Вже відомий тренерський склад цього сезону, до якого входить Юлія Саніна, Надя Дорофєєва, КилимМен та Артем Пивоваров.
Фанати Артема Пивоварова, напевно, знають, що він є досить активним українським артистом. У новій публікації Артем знову це довів, коли став догори ногами на тренерське крісло під час зйомок. На кадрах можна побачити, як він простояв у кріслі, а потім почав фотографуватися зі своїми фанатами.
Після цього український виконавець показав свою колегу, солістку рок-гурту "The Hardkiss" Юлію Саніну, яка сиділа поруч з ним.
Побачивши ці кадри на сторінці Артема Пивоварова, користувачі мережі не змогли стриматися та почали коментувати їх.
- Гіперактивна дитина ще не виросла
- Рідкісний н*ркоман … Зірка затьмарила розум
- Бл*ть, якесь їб*нуте, бо інакше не скажеш, а якщо зламається да пох*й (моя думка, ідіть нах*й зі своїми хайпами, все одно не до вас)
- Артеме, Ви — зірка!! З Вас приклад беруть мільйони!! Ну що це за пози? Камери ж бо налаштовані так, щоб обличчя знімати, а не ср*ку
Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Артем Пивоваров показав небезпечний трюк на концерті в Польщі.
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