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"Бл*ть, яке їб*нуте": Артем Пивоваров догори ногами нарвався на хейт українців

3 серпня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Артем Пивоваров осоромився через свій вчинок – співак показав себе догори ногами
Український співак Артем Пивоваров під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодий український виконавець, музикант, автор пісень та продюсер Артем Пивоваров показав зйомки популярного вокального шоу "Голос країни". На кадрах можна помітити, як український співак стоїть вниз головою у своєму тренерському кріслі.

Відповідними кадрами Артем Пивоваров поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Напевно кожна людина вже знає, що зараз проходять зйомки нового сезону популярного вокального телепроєкту "Голос країни", але через війну в Україні їх проводять в Польщі. Вже відомий тренерський склад цього сезону, до якого входить Юлія Саніна, Надя Дорофєєва, КилимМен та Артем Пивоваров.

Фанати Артема Пивоварова, напевно, знають, що він є досить активним українським артистом. У новій публікації Артем знову це довів, коли став догори ногами на тренерське крісло під час зйомок. На кадрах можна побачити, як він простояв у кріслі, а потім почав фотографуватися зі своїми фанатами.

Публікація Артема Пивоварова
Публікація співака Артема Пивоварова. Фото: скриншот з Instagram

Після цього український виконавець показав свою колегу, солістку рок-гурту "The Hardkiss" Юлію Саніну, яка сиділа поруч з ним.

Побачивши ці кадри на сторінці Артема Пивоварова, користувачі мережі не змогли стриматися та почали коментувати їх.

  • Гіперактивна дитина ще не виросла
  • Рідкісний н*ркоман … Зірка затьмарила розум
  • Бл*ть, якесь їб*нуте, бо інакше не скажеш, а якщо зламається да пох*й (моя думка, ідіть нах*й зі своїми хайпами, все одно не до вас)
  • Артеме, Ви — зірка!! З Вас приклад беруть мільйони!! Ну що це за пози? Камери ж бо налаштовані так, щоб обличчя знімати, а не ср*ку
Коментарі зі сторінки Артема Пивоварова
Коментарі зі сторінки Артема Пивоварова. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Артема Пивоварова
Коментарі зі сторінки Артема Пивоварова. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Артема Пивоварова
Коментарі зі сторінки Артема Пивоварова. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Артема Пивоварова
Коментарі зі сторінки Артема Пивоварова. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Артем Пивоваров показав небезпечний трюк на концерті в Польщі. 

Раніше ми розповідали про те, що український виконавець Артем Пивоваров виступив на лінії фронту. 

Також ми повідомляли про те, що відомий артист Артем Пивоваров розповів про неприємний інцидент на концерті. 

 

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