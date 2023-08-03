Артем Пивоваров осоромився через свій вчинок – співак показав себе догори ногами

Український співак Артем Пивоваров під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молодий український виконавець, музикант, автор пісень та продюсер Артем Пивоваров показав зйомки популярного вокального шоу "Голос країни". На кадрах можна помітити, як український співак стоїть вниз головою у своєму тренерському кріслі.

Відповідними кадрами Артем Пивоваров поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Напевно кожна людина вже знає, що зараз проходять зйомки нового сезону популярного вокального телепроєкту "Голос країни", але через війну в Україні їх проводять в Польщі. Вже відомий тренерський склад цього сезону, до якого входить Юлія Саніна, Надя Дорофєєва, КилимМен та Артем Пивоваров.

Фанати Артема Пивоварова, напевно, знають, що він є досить активним українським артистом. У новій публікації Артем знову це довів, коли став догори ногами на тренерське крісло під час зйомок. На кадрах можна побачити, як він простояв у кріслі, а потім почав фотографуватися зі своїми фанатами.

Публікація співака Артема Пивоварова. Фото: скриншот з Instagram

Після цього український виконавець показав свою колегу, солістку рок-гурту "The Hardkiss" Юлію Саніну, яка сиділа поруч з ним.

Побачивши ці кадри на сторінці Артема Пивоварова, користувачі мережі не змогли стриматися та почали коментувати їх.

Гіперактивна дитина ще не виросла

Рідкісний н*ркоман … Зірка затьмарила розум

Бл*ть, якесь їб*нуте, бо інакше не скажеш, а якщо зламається да пох*й (моя думка, ідіть нах*й зі своїми хайпами, все одно не до вас)

Артеме, Ви — зірка!! З Вас приклад беруть мільйони!! Ну що це за пози? Камери ж бо налаштовані так, щоб обличчя знімати, а не ср*ку

Коментарі зі сторінки Артема Пивоварова. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Артема Пивоварова. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Артема Пивоварова. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Артема Пивоварова. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Артем Пивоваров показав небезпечний трюк на концерті в Польщі.

Раніше ми розповідали про те, що український виконавець Артем Пивоваров виступив на лінії фронту.

Також ми повідомляли про те, що відомий артист Артем Пивоваров розповів про неприємний інцидент на концерті.