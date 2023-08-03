Артем Пивоваров оконфузился из-за своего поступка – певец показал себя вверх ногами

"Бл*ть, какое еб*нутое": Артем Пивоваров вверх ногами нарвался на хейт украинцев
Молодой украинский исполнитель, музыкант, автор песен и продюсер Артем Пивоваров показал съемки популярного вокального шоу "Голос країни". На кадрах можно заметить, как украинский певец стоит вниз головой в своем тренерском кресле.
Соответствующими кадрами Артем Пивоваров поделился на своей странице в Instagram.
Наверное, каждый человек уже знает, что сейчас проходят съемки нового сезона популярного вокального телепроекта "Голос страны", но из-за войны в Украине их проводят в Польше. Уже известен тренерский состав этого сезона, в который входят Юлия Санина, Надя Дорофеева, КилимМэн и Артем Пивоваров.
Фанаты Артема Пивоварова, наверное, знают, что он является достаточно активным украинским артистом. В новой публикации Артем снова это доказал, когда стал вверх ногами на тренерское кресло во время съемок. На кадрах можно увидеть, как он простоял в кресле, а затем стал фотографироваться со своими фанатами.
После этого украинский исполнитель показал свою коллегу, солистку рок-группы "The Hardkiss" Юлию Санину, сидевшую рядом с ней.
Увидев эти кадры на странице Артема Пивоварова, пользователи сети не смогли удержаться и начали их комментировать.
- Гиперактивный ребенок еще не вырос
- Редкостный н*ркоман… Звезда затмила разум
- Бл*ть, какое-то е*нутое, потому что иначе не скажешь, а если сломается да пох*й (мое мнение, идите нах*уй со своими хайпами, все равно не до вас)
- Артем, Вы — звезда!! С Вас пример берут миллионы!! Ну что это за позы? Камеры же настроены так, чтобы лицо снимать, а не ср*ку
Напомним, мы писали о том, что украинский певец Артем Пивоваров показал опасный трюк на концерте в Польше.
Ранее мы говорили о том, что украинский исполнитель Артем Пивоваров выступил на линии фронта.
Также мы сообщали о том, что известный артист Артем Пивоваров рассказал о неприятном инциденте на концерте.