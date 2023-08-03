Артем Пивоваров оконфузился из-за своего поступка – певец показал себя вверх ногами

Украинский певец Артем Пивоваров во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский исполнитель, музыкант, автор песен и продюсер Артем Пивоваров показал съемки популярного вокального шоу "Голос країни". На кадрах можно заметить, как украинский певец стоит вниз головой в своем тренерском кресле.

Соответствующими кадрами Артем Пивоваров поделился на своей странице в Instagram.

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Наверное, каждый человек уже знает, что сейчас проходят съемки нового сезона популярного вокального телепроекта "Голос страны", но из-за войны в Украине их проводят в Польше. Уже известен тренерский состав этого сезона, в который входят Юлия Санина, Надя Дорофеева, КилимМэн и Артем Пивоваров.

Фанаты Артема Пивоварова, наверное, знают, что он является достаточно активным украинским артистом. В новой публикации Артем снова это доказал, когда стал вверх ногами на тренерское кресло во время съемок. На кадрах можно увидеть, как он простоял в кресле, а затем стал фотографироваться со своими фанатами.

Публикация певца Артема Пивоварова. Фото: скриншот из Instagram

После этого украинский исполнитель показал свою коллегу, солистку рок-группы "The Hardkiss" Юлию Санину, сидевшую рядом с ней.

Увидев эти кадры на странице Артема Пивоварова, пользователи сети не смогли удержаться и начали их комментировать.

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Бл*ть, какое-то е*нутое, потому что иначе не скажешь, а если сломается да пох*й (мое мнение, идите нах*уй со своими хайпами, все равно не до вас)

Артем, Вы — звезда!! С Вас пример берут миллионы!! Ну что это за позы? Камеры же настроены так, чтобы лицо снимать, а не ср*ку

Комментарии со страницы Артема Пивоварова. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Артема Пивоварова. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Артема Пивоварова. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Артема Пивоварова. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Артем Пивоваров показал опасный трюк на концерте в Польше.

Ранее мы говорили о том, что украинский исполнитель Артем Пивоваров выступил на линии фронта.

Также мы сообщали о том, что известный артист Артем Пивоваров рассказал о неприятном инциденте на концерте.