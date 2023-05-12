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Борется восемь лет: звезда "Аквамена" Дольф Лундгрен серьезно болен

12 мая 2023 11:34
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У актера Дольфа Лундгрена обнаружили страшную болезнь – борется восемь лет
Американский актер Дольф Лундгрен в больнице из–за онкологии. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Стало известно, что в последние восемь лет известный американский актер и звезда "Аквамена" Дольф Лундгрен борется с онкологической болезнью. Впервые врачи нашли у американского актера опухоль на почке еще в 2015 году, но в 2020 году болезнь вернулась, и медики обнаружили в печени и почке шесть метастазов.

Об этом Дольф Лундгрен рассказал в интервью журналисту Грэму Бенсингеру в YouTube.

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Оказывается, злокачественная опухоль внутри Дольфа Лундгрена достаточно велика по размеру, поэтому хирурги не могли ее удалить в ходе операции. Американский актер был вынужден пройти курс химиотерапии, но он дал негативные последствия для здоровья актера.

Дольф Лундгрен
Американский актер Дольф Лундгрен во время интервью журналисту Грэму Бенсингеру. Фото: скриншот с YouTube

Из–за курса химиотерапии Дольф не мог есть, а также у него болели ноги с руками и рот. Более того, вес американского актера стремительно снижался, а впоследствии медики заявили, что мужчина не смог побороть онкологическое заболевание.

"Я спросил врача: "Как ты думаешь, сколько мне осталось?". По моему мнению, он сказал два или три года, но по голосу я понял, что меньше. И я подумал, что у меня была ужасно прекрасная жизнь. Я прожил пять жизней в одной. Так что я не был расстроен этим", признался американский актер во время интервью.

Благодаря вере в будущее Дольф Лундгрен продолжал бороться с раком, не опуская руки. Впоследствии медики заявили, что размер опухолей на его внутренних органах снизился на 20–30%. Поэтому врачи могут провести операцию и удалить злокачественную опухоль у актера.

Сам же Дольф Лундгрен заявил, что с этого момента он стал больше ценить моменты жизни. А уже 20 декабря выйдет вторая часть известного фильма "Аквамен", где американский актер снова сыграет свою уже знакомую роль короля.

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