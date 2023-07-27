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Бритни Спирс не все расскажет в мемуарах: о чем певица все-таки умолчит в книге

27 июля 2023 12:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бритни Спирс не все расскажет в мемуарах: о чем певица все-таки умолчит в книге
Певица Бритни Спирс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Будущие мемуары американской певицы Бритни Спирс, которые выйдут в продажу уже в октябре, обсуждают не менее откровенной книги принца Гарри. Впрочем, в отличие от члена королевской семьи, 41-летняя обладательница премии "Грэмми" удалила из мемуаров, получивших название The Woman In Me ("Женщина во мне"), некоторые скандальные фрагменты.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Откровенная книга от Спирс

Бритни удалила из мемуаров некоторые истории, в которых рассказывала о матери и сестре. Долгое время Спирс была обижена на них из-за того, как они обращались с ней, когда певица была на попечении своего отца. Бритни возмутило, что ближайшие родственницы не помогали ей, а только "доили" с нее деньги и поддерживали инициативы попечительства.

Впрочем, в последнее время отношения между женщинами стали куда лучше. Недавно мать Бритни приезжала к ней в гости. А сестра дала интервью, в котором призналась в любви к Спирс.

"Лин или Джейми Лин не просили Бритни удалить некоторые неприятные вещи, которые она написала о них. Это был ее собственный выбор", — пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Бритни Спирс с сестрой Джейми Линн Спирс. Фото: Google

Спирс написала мемуары на эмоциях. Поэтому редакции приходится "подчищать" книгу. Издательский дом Gallery Books объявил дату старта продаж мемуаров (24 октября) и цену (32,99 доллара).

Обложка книги Бритни Спирс. Фото: britneybook.com

Напомним, ранее мы писали, что адвокаты Джастина Тимберлейка и Колина Фаррелла угрожают Бритни Спирс судом. Также мы рассказывали, что Спирс спела в новой композиции фронтмена группы Black Eyed Peas will.i.am.

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