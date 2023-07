Бритни Спирс не все расскажет в мемуарах: о чем певица все-таки умолчит в книге

Певица Бритни Спирс. Фото: Google

Будущие мемуары американской певицы Бритни Спирс, которые выйдут в продажу уже в октябре, обсуждают не менее откровенной книги принца Гарри. Впрочем, в отличие от члена королевской семьи, 41-летняя обладательница премии "Грэмми" удалила из мемуаров, получивших название The Woman In Me ("Женщина во мне"), некоторые скандальные фрагменты.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Откровенная книга от Спирс

Бритни удалила из мемуаров некоторые истории, в которых рассказывала о матери и сестре. Долгое время Спирс была обижена на них из-за того, как они обращались с ней, когда певица была на попечении своего отца. Бритни возмутило, что ближайшие родственницы не помогали ей, а только "доили" с нее деньги и поддерживали инициативы попечительства.

Впрочем, в последнее время отношения между женщинами стали куда лучше. Недавно мать Бритни приезжала к ней в гости. А сестра дала интервью, в котором призналась в любви к Спирс.

"Лин или Джейми Лин не просили Бритни удалить некоторые неприятные вещи, которые она написала о них. Это был ее собственный выбор", — пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Бритни Спирс с сестрой Джейми Линн Спирс. Фото: Google

Спирс написала мемуары на эмоциях. Поэтому редакции приходится "подчищать" книгу. Издательский дом Gallery Books объявил дату старта продаж мемуаров (24 октября) и цену (32,99 доллара).

Обложка книги Бритни Спирс. Фото: britneybook.com

