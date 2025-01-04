Бритни Спирс впервые за долгое время показала своего сына — редкое фото

Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс снова чувствует себя счастливой мамой. После двух лет разлуки и напряженных отношений с сыновьями Джейданом и Шоном звезда наконец-то нашла с ними общий язык.

На своей странице в Instagram поп-дива поделилась кадрами с младшим сыном.

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18-летний сын певицы за последнее время сблизился со своей звездной мамой. Спирс даже начала делиться совместными фото и видео с юношей в своих соцсетях.

Так, 25 декабря Бритни встретила Рождество с Джейданом и Шоном. Однако только сейчас знаменитость решила показать, что подарила детям. Правда, 19-летнего Шона звезда так и не показала, а вот реакцией Джейдана на подарок поделилась охотно.

На видео, которое опубликовала Бритни, юноша распаковывал подаренную ею рубашку возле праздничной елки.

"Мамы заслуживают гораздо больше уважения, чем они получают в наши дни", — написала Спирс под видео.

Также Бритни показала, как проводит время с сыном. Певица опубликовала фотографии 18-летнего парня во время прогулки.

Сын Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

"Мой навсегда! Это странно, мы как близнецы, но он мальчик, а я девочка! Он мой, я не видела его два с половиной года, а может три! Я в шоке! Он вернулся и чувствует себя старше и умнее меня! Он мужчина, и я плачу каждый день своей жизни из-за того, что он чудо и гений! Когда он играет, вся земля трясется", — высказалась о Джейдане звездная мама.

Младший сын Бритни Спирс Джейдан. Фото: instagram.com/britneyspears

Похоже, что с Джейданом певица построила более тесные отношения, чем со старшим сыном. Ведь пока что Бритни не показывается с Шоном на фото, а также ничего не пишет об их общении.

Напомним, что в 2008 году после развода с Кевином Федерлайном певица потеряла опеку над своими детьми. В течение длительного время отношения между звездой и ее сыновьями были напряженными, особенно после того, как Бритни лишилась опеки своего отца и начала эпатировать публику своими скандальными выходками.

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