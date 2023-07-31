Камалія презентувала нову пісню – українці одразу ж принизили за кліп

Українська співачка Камалія у кліпі на нову пісню "Time Out". Фото: скриншот з YouTube

Українська виконавиця Камалія презентувала новий трек з назвою "Time Out" та показала кліп до нього. Популярна артистка поділилася фрагментом свого кліпу та розповіла про те, що її пісня мала стати саундтреком до фільму "Барбі".

Відповідними кадрами Камалія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Камалія зазначила, що вона надихнулася новим фільмом "Барбі", тому вирішила написати пісню. Артистка звернулася до режисерки фільму та до компанії Warner Brothers, сподіваючись на те, що її пісня стане саундтреком, але вийшло не так, як вона сподівалася.

"Цей сингл народився з чистого хвилювання, коли я дізналася про майбутній фільм "Барбі". Підживлювальний моєю пристрастю до культового персонажа, я була впевнена, що моя пісня стане ідеальним гімном для фільму. З великим ентузіазмом я поділилася "Time Out" із режисером Гретою Гервіг та Warner Brothers, сподіваючись, що він стане офіційним саундтреком до фільму про Барбі. На жаль, у результаті обрали роботу Дуа Ліпи", — підписала своє відео Камалія.

Скріншот публікації з новим кліпом Камалії на пісню "Time Out". ФОто: скриншот з Instagram

Втім, далеко не всі підписники української співачки оцінили її нову роботу, тому під новою публікацією Камалії почали з’являтися багато незадоволених коментарів.

Це просто жах, її пісні просто неможливо слухати!!! Досить знущатися з людей!!!

Час старушці на пенсію. Гроші не роблять її молодою.... А от опудалом — так

Сенсаційна прем'єра. Вам би на завод сходити попрацювати!! Чоловіку — здоров'я та терпіння у фінансуванні такого тупізму

Жах, ні риба ні м'ясо, ані мотиву, ані музики, ані голосу

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська виконавиця Камалія відверто розповіла про розлучення зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром.

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