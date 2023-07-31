Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Час на пенсію": Камалію жорстко принизили за нову пісню arrow

"Час на пенсію": Камалію жорстко принизили за нову пісню

31 липня 2023 12:13
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Камалія презентувала нову пісню – українці одразу ж принизили за кліп
Українська співачка Камалія у кліпі на нову пісню "Time Out". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська виконавиця Камалія презентувала новий трек з назвою "Time Out" та показала кліп до нього. Популярна артистка поділилася фрагментом свого кліпу та розповіла про те, що її пісня мала стати саундтреком до фільму "Барбі".

Відповідними кадрами Камалія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Камалія зазначила, що вона надихнулася новим фільмом "Барбі", тому вирішила написати пісню. Артистка звернулася до режисерки фільму та до компанії Warner Brothers, сподіваючись на те, що її пісня стане саундтреком, але вийшло не так, як вона сподівалася. 

"Цей сингл народився з чистого хвилювання, коли я дізналася про майбутній фільм "Барбі". Підживлювальний моєю пристрастю до культового персонажа, я була впевнена, що моя пісня стане ідеальним гімном для фільму. З великим ентузіазмом я поділилася "Time Out" із режисером Гретою Гервіг та Warner Brothers, сподіваючись, що він стане офіційним саундтреком до фільму про Барбі. На жаль, у результаті обрали роботу Дуа Ліпи", — підписала своє відео Камалія.

Публікація Камалії
Скріншот публікації з новим кліпом Камалії на пісню "Time Out". ФОто: скриншот з Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Втім, далеко не всі підписники української співачки оцінили її нову роботу, тому під новою публікацією Камалії почали з’являтися багато незадоволених коментарів.

  • Це просто жах, її пісні просто неможливо слухати!!! Досить знущатися з людей!!!
  • Час старушці на пенсію. Гроші не роблять її молодою.... А от опудалом — так
  • Сенсаційна прем'єра. Вам би на завод сходити попрацювати!! Чоловіку — здоров'я та терпіння у фінансуванні такого тупізму
  • Жах, ні риба ні м'ясо, ані мотиву, ані музики, ані голосу
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська виконавиця Камалія відверто розповіла про розлучення зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Камалія згадала історію кохання з Мохаммадом Захуром.

Також ми повідомляли про те, що відома співачка Камалія розповіла про річницю шлюбу зі своїм чоловіком.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз