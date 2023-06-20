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Питання закрито: Камалія відверто про розлучення з Мохаммадом Захуром

20 червня 2023 11:03
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Камалія відверто розповіла про розлучення з Мохаммадом Захуром – що відомо
Українська співачка Камалія зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром після церемонії нагородження в Пакистані. Фото: instagram.com/p/ClYqx14th-V/?hl=ru
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка, акторка та модель Камалія дала відверте інтерв’ю стосовно свого особистого життя. Найбагатша артистка України розповіла про те, в яких вона зараз насправді стосунках перебуває з мільярдером Мохаммадом Захуром на тлі новин про їхнє розлучення.

Про це Камалія розповіла в інтерв'ю ТСН.

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Ще у квітні співачка Камалія заявила про те, що збирається розлучитися зі своїм чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром, з яким була у шлюбі 20 років. Співачка заявила, що вона з чоловіком дуже сильно працювала над стосунками протягом року, але вони все ж таки вирішили розлучитися.

Камалия с мужем Мохаммадом Захуром
Співачка Камалія зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром на церемонії нагородження Yuna в Києві. Фото: instagram.com/p/CtrXycttPH0/?hl=ru

Втім, справжню причину вони не називають, але відомо, що нещодавно відбувся конфлікт Камалії з донькою Захура від колишньої дружини. Камалія не змогла побудувати теплі відносини з донькою свого чоловіка, який своєю чергою став на бік доньки.

Але після новини про розлучення Камалія продовжує проводити час із Захуром, відвідуючи різні світські заходи та перебуваючи в сімейному колі з двома доньками. Шанувальники співачки зовсім не розуміють, в яких вона стосунках перебуває із Захуром, тому вона дала відверте інтерв’ю на цю тему.

Камалия со своей семьей
Співачка Камалія зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром та доньками в цирку. Фото: instagram.com/p/CqikQNtNo9B/?hl=ru

"У нас зараз непростий період. Я намагалася усе сказати у тому дописі, але ми закрили це питання між нами. Коли настане час і ми все вирішимо, ми розповімо. Зараз ми підтримуємо одне одного, у нас спільні діти, у нас дуже багато спільних проєктів. І, звичайно, 20 років не минають просто так. Я скажу, що зараз коментувати цю тему це дуже боляче для мене", — розповіла українська співачка.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Камалія зворушливо звернулася до Мохаммада Захура.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Камалія зізналася про те, що вона має проблеми зі здоров’ям.

Також ми повідомляли про те, що артистка Камалія показала себе в обіймах чоловіка на тлі новин про їхнє розлучення.

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